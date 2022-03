Leipzig

Andreas Hachmeister (58), seit 2005 Chef des Leipziger Hotels Westin, in dem der Sänger Gil Ofarim im Oktober 2021 angeblich antisemitisch beleidigt worden sein soll, spricht über schlimme Monate für den beschuldigten Mitarbeiter in seinem Haus und eine große Erleichterung jetzt.

Hatten Sie vor der Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kenntnis von der Einstellung des Verfahrens gegen Ihr Hotel und Ihren Mitarbeiter?

Nein, hatte ich nicht. Es war insgesamt über all die Monate nahezu unmöglich, an Informationen über den Stand der Ermittlungen zu kommen.

Wie groß ist die Erleichterung?

Sie ist bei uns allen im Haus riesengroß, da sind viele Steine von unseren Herzen gefallen. Ich freue mich vor allem für unseren zu unrecht beschuldigten Mitarbeiter, für den über Nacht eine Welt zusammengebrochen ist, der schlimme Monate durchmachen musste. Wir haben uns vorhin gesehen, uns umarmt und innerlich ein, zwei Korken knallen lassen.

Kehrt Herr W. vom Backoffice zurück ins pralle Hotelleben?

Ja, natürlich. Für uns war immer klar, dass Ofarims Anschuldigungen erstunken und erlogen waren, aber wir mussten unseren Mitarbeiter auch schützen. Ich hatte ihn zwischenzeitlich in eines unserer Hotels in Süddeutschland einquartiert. Zum Luftholen und Ausruhen. Danach hat er bei uns im Backoffice-Bereich gearbeitet. Unser Vertrauen in ihn und alle anderen Angestellten ist und bleibt unerschütterlich. Und das zu Recht.

Hatten Sie irgendwann Sorgen, weil das Verfahren so lange dauerte?

Die Angelegenheit hat sich sehr lang hingezogen. Ich bin abends ins Bett mit dem Gedanken an die Ermittlungen und morgens damit aufgewacht. Und ab und zu kamen da auch Fragezeichen, ob alles so ausgeht, wie von uns erwartet und erhofft. Ich kann mich heute nur bedanken für die akribische Arbeit der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft. Es ist nach wirklich harten Monaten für uns ein guter Tag.

Wie ist die Resonanz aus Ihrem Umfeld?

Kolossal. Das Handy steht nicht still, das E-Mail-Fach läuft über. Freunde, Bekannte, Geschäftspartner melden sich, freuen sich mit uns. Die von Anfang an auf unserer Seite standen, tun das natürlich auch an diesem Tag.

Hochrangige Politiker wie Martin Dulig und Katja Meier hatten sich im Oktober zu Vorverurteilungen hinreißen lassen. Erwarten Sie Entschuldigungen?

Wäre schön und auch passend, aber ich erwarte von dieser Seite nicht viel.

Wird das Westin Schadenersatz-Klage gegen Ofarim einreichen?

Darüber wird zu gegebener Zeit gesprochen und entschieden.

Von Guido Schäfer