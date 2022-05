Leipzig

Monster und Maulwurf, Regenwurm und Ratte, Bananenschale und Apfelgriebs – sie alle sind auf den wilden, bunten Abfallbehältern zu entdecken, die in den nächsten Tagen in Connewitz und in der Südvorstadt aufgestellt werden. Die Leipziger Stadtreinigung hatte die kreative Szene Leipzigs eingeladen, sich einen Tag lang fantasievoll auszutoben und 19 Behälter zu besprühen. Künstlerinnen des Leipziger Graffitivereins und des Flinta-Kollektivs machten mit, das Ordnungsamt bezahlte die Aktion.

Zur Galerie Das sind die Ergebnisse eines Wettbewerbs der Stadtreinigung für kreative Sprüher

Die Behälter müssen noch einige Tage trocknen und werden anschließend an ihre Plätze gebracht. „Natürlich erhoffen wir uns, dass die kreativen Motive allen Leipzigerinnen und Leipzigern sowie Gästen sofort ins Auge springen und die Behälter auch genutzt werden“, so Thomas Kretzschmar, Betriebsleiter der Stadtreinigung. Sprüche wie „Ich fühle mich so leer“ oder „Bin für jeden Dreck zu haben“ beweisen jedenfalls, dass den Müll wegzuwerfen auch mit Spaß verbunden sein kann. Bislang kannte man lustige Mülleimer-Sprüche unter anderem aus Berlin und Hamburg.

Preisgelder für die schönsten Motive

Die Idee für die Aktion hatte die Leiterin Stadtsauberkeit bei der Stadtreinigung, Björg Köber. „Sehr oft werden unsere Papierkörbe mit unerwünschten Schmierereien verunstaltet und dem wollen wir vorbeugen“, erklärt Köber. „Außerdem wollten wir mit der Aktion den Künstlerinnen die Chance bieten, ihre Kunstwerke in der Öffentlichkeit zu präsentieren und auch ein Preisgeld zu gewinnen.“

Auch witzige Sprüche entstanden bei der Müllbehälter-Graffiti-Aktion. Quelle: © Stadtreinigung Leipzig

Die entstandenen Motive sind unter www.leipzig.de/graffiti-wettbewerb zu sehen. „Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Abstimmung bis 15. Mai, welcher Behälter ihnen am besten gefällt“, so Köber. Die ersten drei Gewinner erhalten ein Preisgeld in Höhe von 400, 300 und 200 Euro. Alle anderen Künstlerinnen erhalten einen Gutschein. Behälter Nummer 12 wurde übrigens von der Stadtreinigung Leipzig selbst besprüht und nimmt deshalb nicht an der Abstimmung teil.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Normalerweise ist das Verhältnis zwischen Graffitikünstlern und Stadtreinigung weniger harmonisch. Illegale Graffitis sind ein großes Ärgernis, stören das Gesamtbild der Stadt und kosten viel Geld. 2020 musste die Stadt 286 000 Euro für die Graffitientfernung ausgeben. Zuständig dafür ist die Stadtreinigung, die dafür erst im vergangenen Jahr einen Heißwasser-Hochdruckreiniger in Betrieb genommen hatte, da das Ganze manuell nicht mehr zu schaffen war. Die Graffitikünstler wiederum wünschen sich mehr legale Flächen für ihre Straßenkunst.

Von Kerstin Decker