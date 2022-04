Leipzig

Das Wetter hat sich wohl einen Aprilscherz erlaubt: Wer am Freitag in Leipzig unterwegs war, musste sich warm anziehen. Bis zum frühen Nachmittag fielen Schneeflocken vom Himmel und verbreiteten eine winterliche Stimmung. Während diese im Leipziger Raum sofort wieder geschmolzen sind, wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einige Teile Sachsens und Mitteldeutschlands von einer Schneedecke bedeckt.

Im Bogen um Leipzig

In der Nacht gab es zwar Niederschlag in der Messestadt, der angekündigte Schnee blieb aber aus. In einigen Regionen Mitteldeutschlands sah das jedoch ganz anders aus. Im Nordharz fielen über Nacht zehn Zentimeter Neuschnee. Über das Erzgebirge legte sich eine bis zu fünf Zentimeter dicke, weiße Decke. Selbst in Magdeburg gab es bis zu zwei Zentimeter Schnee.

Aber um die Messestadt machte der Schneefall einen Bogen, berichtet Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst. „Bis zum Nachmittag hat es allerdings noch leicht geflockt.“ Des einen Freud, des anderen Leid – wer sich ein letztes Mal auf Schnee gefreut hatte, wurde in Leipzig enttäuscht.

Eisige Temperaturen

Dabei war es auch in der Messestadt sehr kalt. Während viele Menschen noch vor einer Woche mit T-Shirts in der Sonne saßen, sind die meisten nun wieder mit dicken Winterjacken, Mützen und Schals unterwegs. Am Freitag war es tagsüber sogar geringfügig kälter als in der Nacht. „Die gefühlte Temperatur liegt heute bei minus 6 Grad im Leipziger Raum“, hebt Hain hervor. Das liege vor allem an der trockenen, kalten Luft.

Kampf des Frühlings

„Der Frühling hat es schwer“, verrät der Wetterexperte, „aber er kämpft sich durch.“ Am Wochenende soll es zwar weiterhin kalt bleiben, Schnee gebe es allerdings keinen mehr.

Von Fabienne Küchler