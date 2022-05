Leipzig

Sonne satt und Temperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke: Leipzig stehen die bisher heißesten Tage des Jahres bevor. Wie es am Montag aus der Leipziger Zentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hieß, werden bereits am Dienstag Höchstwerte von 27 Grad erwartet, am Mittwoch wird es mit 29 Grad voraussichtlich noch wärmer.

Hoch „Wolf“ sorgt für Sommergefühle

Verantwortlich für die sommerlichen Temperaturen ist laut DWD das Hochdruckgebiet Wolf. Es könnte auch dafür sorgen, dass die Eisheiligen in diesem Jahr ausbleiben. Auch wenn dafür jetzt eigentlich Zeit wäre, betont Wetterexperte Peter Zedler vom DWD: „Bis jetzt zeigen sich die Eisheiligen noch nicht.“

Laut Zedler ist am Mittwoch der Höhepunkt der ersten Sommertage erreicht, am Donnerstag prognostiziert der Meteorologe das Eintreffen einer Kaltfront mit Temperaturen um die 21 Grad. Auch Schauer könnte es dann geben. „Am Dienstag und Mittwoch wird die Sonne aber ganztags scheinen“, sagte Zedler – nur Schleierwolken könnten sich am Himmel zeigen.

Windig und nachts noch kühl

Heiße Nächte stehen indes noch nicht bevor: Den Vorhersagemodellen zufolge fallen die Temperaturen in der Nacht auf etwa 14 Grad. DWD-Meteorologe Zedler spricht zudem von „spürbarem Wind“, der in den kommenden Tagen für etwas Abkühlung sorgen könnte. Zu erwarten seien Böen bis hin zur Windstärke sieben. „Das ist für uns warnrelevant – stellt aber keine große Gefahr dar.“

Von flo