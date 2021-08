Leipzig

In Leipzig-Holzhausen sind seit Sonntagabend 68 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. „Das ist mehr als ansonsten im gesamten August“, sagt Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD), der von einer außergewöhnlichen Wetterlage spricht. In Belgershain bei Leipzig waren es sogar 80 Liter pro Quadratmeter, in Markranstädt 62 Liter.

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor „ergiebigem Dauerregen“ in Leipzig sowie in weiteren Teilen Sachsens hält weiter an. So werden bis in den späten Montagnachmittag hinein in Leipzig noch weitere 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter erwartet. Dabei tritt der größte Teil der angegebenen Niederschlagsmengen nur gebietsweise auf. Im Osten Deutschlands warnte der DWD am Morgen in 39 Landkreisen vor Unwettern. 

Feuerwehr muss Keller leerpumpen

In Großpösna (Kreis Leipzig) musste die Feuerwehr drei vollgelaufenen Kellern in der Damaschkestraße leerpumpen. Wegen Überflutung musste auch die Unterführung unter der alten Bundesstraße 95 in Espenhain gesperrt werden. Zahlreiche Autofahrer fuhren trotzdem durch die Senke und verloren dabei ihre Kennzeichen.

In Leipzig sowie im Landkreis gab es nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle 40 Einsätze, davon acht in der Messestadt. „Dabei kam es zu Wasserschäden in Gebäuden, aber durch den Wind auch zu abgebrochenen Ästen auf den Straßen“, sagte Christian Schellenberg von der Leitstelle auf LVZ-Anfrage. Im Dauereinsatz sei die Feuerwehr aber nicht.

Pegel der Parte steigt an

Der anhaltende Dauerregen ließ den Fluss Parthe über Nacht sprunghaft ansteigen. Derzeit steht das Wasser in Leipzig bei 150 Zentimeter und hat die Alarmstufe Zwei erreicht. Über die aktuellen Pegelstände der Bäche und Flüsse informiert das Landeshochwasserzentrum online unter umwelt.sachsen.de

Von M.O.