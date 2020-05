Temperatursturz kommt auf Leipzig zu – Bodenfrost möglich

Leipzig

Mit dem warmen Wetter ist es in Leipzig erst einmal vorbei. Am Samstag genossen viele Menschen noch die hohen Temperaturen für Ausflüge, auch am Sonntagvormittag ist das vermutlich noch möglich. Das Thermometer wird im Laufe des Tages wohl wieder über 20 Grad steigen. Doch dann ändert sich das Wetter rapide. Spätestens ab Sonntagmittag ziehen von Südwesten her Wolken nach Sachsen, sagte Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig zu LVZ.de.

Am Nachmittag setze dann Regen vermutlich auch in der Region Leipzig ein. Erwartet werden Schauer und Gewitter. „Lokal kann es dann sogar zu Starkregen und Windböen kommen“, so Balders.

Leipzig : Bodenfrost möglich

In der Nacht zu Montag würden die Schauer dann zwar abklingen, im Laufe des Tages allerdings ein neues Regengebiet heran ziehen. „Wir erwarten mehr oder weniger den ganzen Montag Regen“, prognostiziert der DWD-Experte. Mit dem Regen ziehe eine Kaltfront heran und bringe pünktlich zu den Eisheiligen einen Temperatursturz: Am Abend werden nur noch vier bis sieben Grad erwartet. Im Bergland kann es sogar Schnee geben.

Der Regen zieht dann in der Nacht zu Dienstag ab, die Kälte bleibt aber und kann vereinzelt zu Bodenfrost und Glättegefahr führen. Auto- und Fahrradfahrer sollten also aufpassen. Auch empfindliche Pflanzen sollten lieber reingestellt werden.

Am Dienst erreichen die Temperaturen vermutlich gerade so zweistellige Werte, danach steigen sie jeden Tag sukzessive. „Bis wieder die Temperaturen von diesem Wochenende erreicht werden, dauert es aber“, so Balders. Immerhin würde der Regen die Trockenheit etwas entschärfen, das Wasserdefizit werde aber nicht ausgeglichen.

