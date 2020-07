Leipzig

Wer das Wochenende für einen Ausflug ins Freie, an den See oder zum Grillen nutzen will, der sollte seine Pläne besser auf den Freitag oder Samstag legen – am Sonntag wird daraus wohl nichts. Doch zunächst die guten Aussichten: Für die letzten beiden Werktage dieser Woche sagt Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad voraus. Dabei soll nur ein sehr geringes Schauerrisiko bestehen.

„Wir liegen im Einfluss mehrerer Tiefdruckgebiete und des Hochdruckgebiets Albrecht“, erklärt Hain. Vor allem am Samstag soll das für bestes Badewetter sorgen. An den Abenden bleibt es bei rund 20 Grad lange mild, erst in den frühen Morgenstunden sinken die Temperaturen auf etwa 15 Grad ab.

Anzeige

Umschwung am Sonntag

„Am Sonntag ist der schöne Teil des Wochenendes aber vorbei“, sagt Hain. Hochdruckgebiet Albrecht trägt von Westen her eine Kaltfront nach Sachsen, sodass ab Vormittag erhöhtes Schauerrisiko besteht. Das bleibt bis zum Abend bestehen, am Nachmittag könnten sich auch noch Gewitter hinzugesellen. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 20 und 23 Grad ein.

Weitere LVZ+ Artikel

Für die nächste Woche sagen die Modelle eine ähnliche Wetterlage wie schon in den vergangenen Tagen voraus. Bedeutet: Werte um 25 Grad, in der zweiten Wochenhälfte womöglich auch ein wenig niedriger und ein beständig geringes Schauerrisiko.

Von CN