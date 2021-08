Leipzig

In Leipzig ist es deutlich kühler als zuletzt – und so bleibt es vorerst auch. Grund ist das Tiefdruckgebiet „Ferdinand“ aus Südskandinavien und der Ostsee, das kühle Nordseeluft mit sich bringt und uns am Wochenende getroffen hat. Die aktuelle Woche sei nun wechselhaft bewölkt, sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst. Fast jeden Tag seien Schauer und eventuell auch Gewitter möglich.

Regenmengen sind kein Problem

Die erwarteten Regenmengen sollten nach DWD-Angaben aber keine Probleme für die Kanalisation verursachen. „Es gibt immer wieder ausreichend Regenpausen, damit das Wasser ablaufen kann“, erläutert Oehmichen. Wenn die Sonne in diesen Phasen vereinzelt durch die Wolkendecke dringt, können die Temperaturen auf 23 Grad ansteigen. Ansonsten bleiben sie bei etwa 20 Grad. In den Nächten wird es mit 12 bis 15 Grad noch einmal deutlich kühler.

Höhere Temperaturen zum Wochenende

Bis zum Donnerstag wird das Wetter in und um Leipzig so bleiben. Erst am Wochenende sind Temperaturen von 25 Grad und knapp darüber zu erwarten. „Es muss aber immer mit örtlichen Niederschlägen gerechnet werden“, warnt Oehmichen und rät daher: „Wer einen Ausflug an der frischen Luft plant, sollte immer an Regenkleidung denken.“

Keine durchgehende Erwärmung

Verlässliche Angaben über die kommende Woche zu machen ist laut dem DWD schwierig. So seien zumindest zu Beginn noch keine Tendenzen einer durchgehenden, bedeutenden Erwärmung zu erkennen. Richtig heiße Sommertage mit Temperaturen von 30 Grad und darüber sind nach Angaben des Meteorologen derzeit allemal nicht in Sicht.

Hitzewelle in Südeuropa

Seit Tagen wird unter anderem Griechenland von einer extremen Hitzewelle heimgesucht Quelle: Andreas Alexopoulos

Seit Tagen werden einige Länder Südeuropas von Hitzewellen heimgesucht, am heftigsten betroffen sind Griechenland, Italien und die Türkei – regelmäßig stiegen dort die Temperaturen bis auf über 40 Grad an, es gab bereits mehrere Todesopfer.

Besteht die Chance, dass sich die extreme Wärme Mitte des Monats bis zu uns bewegt? „Das kann ich weder dementieren noch bestätigen. Das ist noch so weit weg, dass ich das nicht weiter kommentieren möchte“, heißt es seitens des DWD.

