Leipzig

Nach dem sonnigen Wetter in den vergangenen Tagen müssen sich die Leipzigerinnen und Leipziger am Wochenende mit Schauern und Gewittern rechnen. Bereits am Freitag wird es vielerorts in Sachsen wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagvormittag mitteilte. Zwischen Nordsachsen und dem Westerzgebirge könne es am Nachmittag sogar Starkregen und Hagel geben. Bei Höchsttemperaturen von 25 bis 29 Grad könne es auch in der Nacht zu Samstag schauern und gewittern.

Der Grund: Sachsen liegt am Rande eine umfangreichen Hochs, dass sich am Rande eines Nordosteuropa befindet. Im Westen nehme feuchte und zu Gewittern neigende Luft zu.

Gewitter in Leipzig am Samstag möglich

Am Samstag bleibt es der Vorhersage nach bewölkt, am Nachmittag und Abend seien erneut Schauer oder Gewitter möglich. Teilweise sei wieder mit Hagel zu rechnen. Auch in Leipzig soll es dann gewittern, die Temperaturen klettern auf bis zu 26 Grad.

Sonntag komme es stellenweise zu Schauern, die im Verlauf des Tages nachlassen. Die Temperaturen sollen dann zwischen 23 und 26 Grad liegen. Zum Wochenstart könnte es in Leipzig dann wieder etwas sonniger sein.

Von jhz/dpa