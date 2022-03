Leipzig

In Leipzig ist ab der Nacht zum Donnerstag ein seltenes Naturschauspiel zu beobachten: Ein aus Sahara-Staub bestehender sogenannter „Blutregen“ wird das Stadtgebiet überqueren und wahrscheinlich am Donnerstagnachmittag sowie am Donnerstagabend auf Leipzig herabregnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf LVZ-Anfrage mit.

Der Sahara-Staub tauchte bereits am Dienstag weite Teile Spaniens in Gelb, Orange und Rot. Dort haben die Staubschichten Gehwege und Straßen, Dächer und Fahrzeuge bedeckt. Auch die Luft war staubig, der Himmel leuchtete vielerorts diesig in Gelb, Orange oder Rot.

Staub zieht nach Osten – Höhepunkt in Leipzig am Donnerstag

„Dieser Staub wurde von starken Winden in der Sahara aufgewirbelt und die kleinere Bestandteile sind in sehr große Höhen aufgestiegen“, erklärte Meteorologe Jens Oehmichen vom DWD in Leipzig das Wetterphänomen. „Von dort hat ihn eine Windströmung über Spanien nach Frankreich transportiert.“ Die Windströmung sei inzwischen nach Osten in Richtung Deutschland abgedreht und werde wahrscheinlich in der Nacht zu Freitag von Deutschland weiter nach Osten und Süden ziehen.

16.03.2022, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Auto ist in der Innenstadt von rötlichem Staub bedeckt. Südwestwinde haben Wüstensand aus der Sahara zu uns geweht. Leichte Niederschläge führen bei der Wetterlage zu „Blutregen“, wobei der Sand ausgewaschen wird und sich auf Autos oder Gartenmöbeln niederschlägt. + Quelle: Marijan Murat(dpa

„Der Höhepunkt wird in Leipzig am Donnerstag zu sehen sein“, so der Meteorologe. Da sich der Staub in Luftschichten oberhalb von 4000 Meter bewegt und von einer hohen Bewölkung verdeckt werde, könne er allerdings nicht so stark wahrgenommen werden wie in Spanien. „Aber wir erwarten am Donnerstag in der zweiten Nachmittagshälfte und am Abend in Leipzig Niederschläge, in denen der Sahara-Staub enthalten sein wird.“

Dieser Staub werde aber nur noch zu sehen sein, wenn der Regen getrocknet ist. „Wenn die Regentropfen zum Beispiel auf einem Auto trocknen, könnte die Ränder etwas milchig-gelb verfärbt sein.“ Autofahrerinnen und Autofahrer sollten darauf achten, den Staub nicht in den Lack ihrer Autos zu reiben. Auch der Himmel dürfte sich wegen der Wolkenschicht nicht so stark verfärben wie in Spanien oder Bayern. Er könne aber „aschfahl“ aussehen.

Von Andreas Tappert