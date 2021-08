Leipzig

Der Sommer hat sich in Leipzig doch noch nicht ganz verabschiedet: Nach den anhaltenden Regenfällen und schon herbstlichen Temperaturen in den vergangenen Tagen wird es ab Mitte der Woche wieder freundlicher. Tief „Nick“ verabschiedet sich, Hoch „Gaya“ wird sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dann langsam von Nordwesten durchsetzen und viel Sonnenschein und wärmere Temperaturen in die Messestadt bringen.

Doch zunächst zieht am Montagnachmittag noch ein Regentief über Leipzig. Neben stetigen Regenfällen könnte es auch gewittern. „Es werden Niederschlagsmengen von 10 Litern pro Quadratmeter erwartet“, sagt Cathleen Hickmann vom DWD in Leipzig. Im Laufe des Dienstagvormittags soll der Regen laut aktueller Prognosen nachlassen. Stückchenweise wird sich dann vermehrt die Sonne zeigen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wetter in Leipzig ab Wochenmitte freundlicher

Ab Mitte der Woche wird es zunehmend freundlicher in Leipzig. Am Mittwoch – dem meteorologischen Herbstanfang – steigen die Temperaturen auf mehr als 20 Grad und die Sonne wird sich mehr und mehr durchsetzen.

Lesen Sie auch Steigende Pegelstände: Leipziger Bootsverleihe stoppen Verleih

Die ersten Septembertage werden noch sommerlicher: Donnerstag und Freitag klettert das Thermometer auf 24 Grad und es bleibt sonnig. Allerdings könne es in den Nächten schon verhältnismäßig kühl werden. „Die Temperaturen sinken nachts auf elf oder zwölf Grad“, so Cathleen Hickmann vom DWD.

Die gute Nachricht nach den starken Regenfällen der letzten Tage: Bis Sonntag bleibt es trocken, es werden keine Niederschläge erwartet. Allerdings zeichnet sich Ende der Woche bereits das nächste Tief ab. Laut DWD könnte auch dieses wieder Regen nach Leipzig bringen.

Von Lilly Günthner