Leipzig

Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstag vor starken Gewittern in und um Leipzig gewarnt. Bis voraussichtlich 14.30 Uhr sei in der Messestadt, im Kreis Leipzig sowie in Teilen von Nordsachsen mit Platzregen und örtlichen Blitzschlägen zu rechnen, teilte der Wetterdienst mit. „Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden“, heißt es weiter. Menschen sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel und andere Gegenstände achten.

Insgesamt sollte das Wochenende in Sachsen der Vorhersage nach windig und nass werden. Am Samstag tagsüber liegen die Höchsttemperaturen bei Regen und teils stürmischem Wind zwischen zehn und zwölf Grad.

Am Sonntag bleibt es laut Wetterdienst wolkig bis stark bewölkt aber weitestgehend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwölf und 14 Grad und sieben bis elf Grad in den Berglagen. Ähnlich geht es auch am Montag weiter. Hier liegen die Tageshöchsttemperaturen jedoch wieder bei 16 bis 20 Grad.

Von jhz