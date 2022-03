Leipzig

Es ist kein Aprilscherz: Am Freitag ist für den Leipziger Raum Schnee angekündigt – der April macht wie im Sprichwort, was er will. Noch vor einer Woche zeigte sich der Frühling in der Messestadt schon mit voller Kraft. Doch jetzt hat der Winter für einige Tage einen kurzen Auftritt und kalte Temperaturen, Schnee und Glätte im Gepäck.

Mehrere Tiefdruckgebiete lenken kalte Luft aus nordöstlicher Richtung in den Leipziger Raum und sorgen für Niederschläge. In der Nacht zu Freitag wird dann der anfängliche Regen in Schnee übergehen. „Mit großen Schneemengen rechnen wir nicht, aber ein paar Schneeflocken werden wir in Leipzig nochmal sehen“, sagt Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in der Messestadt. Zwar werde der Schnee nicht liegen bleiben, aber Wiesen, Dächer und Autoscheiben könnten mit einer weißen Schicht bedeckt sein, so der Wetterexperte.

Kalte Nächte am Wochenende: DWD warnt vor Glätte

Die Temperaturen erreichen am Freitag 3 bis 4 Grad. Am Wochenende klettert das Thermometer tagsüber zwar auf immerhin 5 bis 6 Grad, doch in den Nächten wird es empfindlich kalt. Für das Stadtgebiet sind nachts minus 1 Grad vorhergesagt, in den städtischen Randgebieten können die Temperaturen in den Nächten sogar auf minus 4 Grad sinken.

Schneien soll es nach Freitag nicht mehr. Doch der DWD warnt angesichts der niedrigen Temperaturen auch am Wochenende vor Glätte. Wer in der ersten Frühlingseuphorie bereits frostempfindliche Pflanzen auf den Balkon gestellt hat, sollte diese besser über Nacht reinholen, rät Meteorologe Hain.

Das ungemütliche Wetter wird Leipzig auch in der nächsten Woche begleiten. Zwar steigen die Temperaturen dann wieder auf um die 10 Grad, doch es wird windig und regnerisch. „Der Frühling kommt erstmal nicht zurück. Es ist kein neues Hoch in Sicht und es bleibt wechselhaft “, so die Prognose von Wetterexperte Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Der Frühling lässt also noch etwas auf sich warten. Einen neuerlichen Wintereinbruch soll es aber auch nicht mehr geben.

Von Lilly Günthner