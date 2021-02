Wetterausblick für Leipzig: Sonnenschein am Sonntag, dann beginnt das Tauen

Leipzig

Noch mal richtig den Winter genießen – dazu haben die Leipzigerinnen und Leipziger wohl vorerst letztmals am Sonntag Gelegenheit. Wie Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig sagte, wartet der letzte Tag der Woche mit viel Sonne, minimalem Wind und Werten zwischen -4 und -2 Grad auf. Idyllisches Winterwetter also, das sich nach einer Nacht bei rund -15 Grad wohl auch zumindest in der ersten Hälfte des Montags fortsetzen wird.

In der zweiten Tageshälfte allerdings, so besagen es laut Engelmann die aktuellen Modelle, ziehen allmählich die Wolken auf und bringen zudem leichte Schneefälle mit sich. In der Nacht zu Dienstag schlagen diese dann in Regen um – das Tauwetter beginnt. Tiefausläufer aus dem Westen tragen allmählich mildere Luft nach Leipzig und die Region. Am Dienstagmorgen liegen die Temperaturen noch leicht unter dem Gefrierpunkt, Engelmann warnt deshalb vor „erheblicher Glättegefahr. Aber danach stehen alle Zeichen auf Milderung.“

Ab Mittwoch rutscht das Thermometer dann verlässlich in den Plus-Bereich, Niederschläge setzen ein und das Tauen beginnt. Gegen Ende der Woche rechnet Engelmann mit Werten um die 10 Grad oberhalb des Nullpunktes. Das wär es dann also – vorerst – mit dem Winter in Leipzig.

Von CN