Wetterdienst rechnet Mitte der Woche mit Schnee in Leipzig

Leipzig

Mal mehr, mal weniger, aber definitiv nass war es am vergangenen Wochenende. Im Leipziger Gebiet sind von Samstagmittag bis Montagvormittag durchschnittlich 20 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. „Es war kein ausgiebiger Regenschauer. Für eine Dauerregenwarnung hat es nicht gereicht“, sagt Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Dennoch habe die Hochwasserzentrale in Sachsen-Anhalt für die Bode eine Hochwasserwarnung ausgegeben. Passiert sei nach Kenntnis des DWD aber nichts.

Wechselhaft bis Mitte der Woche

Der Großteil der ausgiebigen Niederschläge sei vor allem am Sonntag gefallen. „Allein in den letzten 24 Stunden sind zwölf Liter Regen in Leipzig runtergekommen“, sagt Hickmann. Das Wasser fließe aber normal ab und die Natur brauche es, so die Meteorologin. Bis Mittwoch soll es weiterhin wechselhaft bleiben, wobei Regenfälle eher im Nordosten zu erwarten seien. Für den Rest von Leipzig gibt Hickmann Entwarnung: Das Stadtgebiet bleibe weitestgehend verschont von heftigen Niederschlägen.

Schnee in der Nacht zum Mittwoch

Am Dienstag erwarte der DWD in Sachsen ein Niederschlagsgebiet aus Thüringen, kündigt die Meteorologin an. Zusätzlich sollen die Temperaturen in der Nacht zum Mittwoch in Richtung Gefrierpunkt absinken. „Es bleibt zwar noch über dem Nullpunkt, aber für etwas Schneefall könnte es reichen“, so Hickmann. Die Menge falle jedoch so gering aus, dass nur ein kleiner Anteil der frostigen weißen Flocken liegen bleiben würde, prognostiziert die Meteorologin.

Viel Sonne und niedrige Temperaturen zum

Ab Mitte der Woche erwartet der DWD generell niedrigere Temperaturen, dafür aber mehr Sonnenschein am Donnerstag und Freitag. „Die ausbleibenden Wolken kann man mit einer Bettdecke vergleichen: Wenn sie nicht da ist, dann wird es irgendwann eben doch kalt“, lacht Hickmann. Auch seien ab Mittwoch bis zum Ende der Woche keine nennenswerten Niederschläge zu erwarten.

Von Elena Boshkovska