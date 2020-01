Leipzig

Vorsicht auf Leipzigs Straßen: Der Sprühregen am Mittwoch entpuppt sich als große Gefahr. Denn bei dem anhaltenden Bodenfrost gefriert der Nieselregen sofort und bildet Glatteis. In gewissen Orten der Stadt, insbesondere im Südosten, tragen auch die niedrigen Temperaturen zu der Glatteisgefahr bei, erklärt Anja Juckeland vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Bis zum Mittag sollen die Straßen und Gehwege stellenweise glatt sein. Dennoch sei das Randgebiet der Messestadt wohl eher betroffen als direkt die Leipziger City, so der DWD. Die Glättewarnung gilt für weite Teile Sachsens, von Nordsachsen über die Landkreise Leipzig und Mittelsachsen bis nach Dresden und Bautzen. Verbreitet lagen die Temperaturen am Mittwochvormittag um oder leicht unter dem Gefrierpunkt.

Am frühen Nachmittag würde sich die Lage allerdings wieder entspannen, so der DWD. Dann steigen die Temperaturen auch wieder leicht an.

Von Elena Boshkovska