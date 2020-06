Leipzig

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Unwettern in Leipzig und Sachsen. Während des Gewitters am Mittwochnachmittag kann es unter anderem zu schweren Schäden an Gebäuden kommen, Bäume entwurzelt werden und Gegenstände herabstürzen.

Durch starke Regenschauer sind zudem örtliche Überflutungen von Kellern und Straßen sowie Überschwemmungen möglich. Die aktuelle Warnstufe beträgt drei von vier

Von fbu