So wird der Herbst in Leipzig

Leipzig

Der Beginn der letzten Septemberwoche läutet zugleich den Herbst ein. Meteorologisch gesehen beginnt dieser für die Wetterexperten bereits am 1. September. Der Start in die goldene Jahreszeit lief in Leipzig und Umgebung am Wochenende schon einmal verheißungsvoll an: Sonne satt, dazu Temperaturen, die an Sommer erinnern. Warm bleiben wird es in den nächsten Wochen in jedem Fall, sagt Marcus Beyer, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Mit malerischem Spazierwetter könnten die Leipziger jedoch weniger rechnen.

Temperaturen knacken die 20 Grad Marke

„Denn hohe Temperaturen bedeuten im Umkehrschluss leider nicht, dass oft die Sonne lacht“, fügt Beyer an. Die Leipziger müssen sich auf zunehmend wechselhaftes Wetter gefasst machen. „Dichte Wolken, hier und da mal ein Regenschauer“, so das Fazit des Wetterexperten. Dass sei nicht ungewöhnlich, schließlich sei der Herbst dafür bekannt eher wechselhaft zu sein. Die Wärme oder Milde sei aber überdurchschnittlich. Schon im vergangenen Jahr wartete der Herbst mit Temperaturen auf, die deutlich über dem Durchschnitt lagen. „Noch bis zum Ende dieser Woche kann mit Temperaturen um die 20 Grad gerechnet werden.“ Die Nächte, so der Meteorologe weiter, werden aber dafür umso kälter. Auch vereinzelter Bodenfrost ist möglich.

Zur Galerie Die goldene Jahreszeit meint es gut mit den Leipzigern. Mit milden Temperaturen begeht die Messestadt in den kalendarischen Herbstanfang.

Durchschnittliche Regenmenge für den Monat an nur einem Tag

Entgegen der anhaltenden Trockenheit des Sommers hat der Raum Leipzig im September seine Portion Niederschlag schon zu großen Teilen erhalten. „Bisher sind 34,5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen, mehr als Dreiviertel des anstrebten Mittelwertes“, so Beyer. Zu verdanken hat das der Herbstmonat „Tief Hans“, das vor allem am 9. September mächtige Regenmengen über die Region gebracht hat. „Also ist der Großteil des Niederschlags für den September an einem Tag gefallen.“ Nicht ungewöhnlich. Um das Wasserdefizit für die Natur auszugleichen, müsse aber mehr kommen. Da reiche es nicht, wenn es einen Tag durchregnet und dann gar nicht mehr.

Miese Pilzsaison in Folge für den Landkreis

Das wenige Nass von oben macht auch den Pilzen zu schaffen. „Bisher ist die Ausbeute bescheiden“, klagt Edgar Fenzlein, Kreispilzsachverständiger des Landkreises Leipzig. Schon im letzten Jahr sorgten Auwald, Neue Harth und Co. für leere Körbe. Die Pilzernte steht und fällt jedes Jahr mit dem Wetter, dem Baumbestand und der Bodenbeschaffenheit. „Unser Baumbestand im Landkreis ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden in den letzten zwei Jahren. Das merkt man bei der Pilzernte enorm.“ In anderen Bereichen des Landes, zum Beispiel im Norden, sehe es aber deutlich besser aus, führt Fenzlein weiter aus.

Von Lisa Schliep