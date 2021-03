Leipzig

Sonne, kein Regen und Temperaturen über 20 Grad – Leipzig erwartet in den kommenden Tagen eine Sommerkostprobe. Wie Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt, kämpft sich die Sonne in der Messestadt spätestens am Montagnachmittag durch die Wolkendecke und übernimmt mindestens bis Mittwoch die Kontrolle am Firmament.

Zum Wochenstart steigen die Temperaturen schon bis auf 18, 19 Grad. Besonders freundlich wird es dank Hoch Nicole am Dienstag: „Wir erwarten 100 Prozent Sonnenschein und bis zu 22 Grad“, prognostiziert Hickmann. Noch wärmer – bis zu 23 Grad – könnte es am Mittwoch werden, auch wenn sich dann schon wieder vereinzelt Wolken ins Wettergeschehen einmischen.

Wolkiger Donnerstag, Temperatursturz am Freitag

Im Laufe des Gründonnerstags ist dann im Vergleich zu den kommenden Tagen mit einem leichten Temperaturrückgang zu rechnen, bevor es am Wochenende wirklich kühl wird. Bereits am Karfreitag sei nur noch mit Höchstwerten um die zwölf Grad, am Samstag sogar nur noch mit knapp zweistelligen Werten zu rechnen. Ungewöhnlich ist diese wechselnde Wetterlage laut DWD-Sprecherin Hickmann nicht. Sowohl die Spitze in der Wochenmitte als auch die Werte am Wochenende lägen „absolut in der Norm“.

Kalt wird es dann besonders in den Nächten: Vor allem zum Sonntag sei auch Bodenfrost nicht ausgeschlossen. Hobby-Gärtner sollten deshalb ihre Pflanzen im Auge behalten und bei empfindlichen Exemplaren lieber nachhelfen, beispielsweise mit einem kleinen Vlies. Tagsüber kehrt dann die Sonne zumindest zeitweise zurück und bringt laut aktueller Vorhersagen Temperaturen um die 13 Grad in die Messestadt. Ohne Jacke wird es für die meisten bei der Eiersuche also in diesem Jahr wohl noch nicht gehen

Aprilwetter nach Ostern

Zumindest dürfen sich die Leipzigerinnen und Leipziger nach derzeitigem Stand auf trockene Ostern freuen. Mit Regen sei erst zu Beginn der neuen Woche zu rechnen. Dazu steigen die Temperaturen dann wohl wieder leicht an. „Wir erwarten passend zum Monat typisches Aprilwetter“, sagt Hickmann.

Von Anton Zirk