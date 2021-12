Wie Clemens Meyer auf dem Weihnachtsmarkt bei 2G plus ohne Smartphone nicht weiterkam

Leipzig

„Deep in the forests of saxony ...“ Nein, so beginnt nicht die Werbekampagne zur Image-Rettung unseres sächsischen Hinterlandes . Oh nein, meine Gläubigen und Gläubigerinnen (aber keine Angst, in dieser Folge unserer launigen Stadt- und Weltbetrachtung wird es nicht wieder um den Gerichtsvollzieher Kirmes gehen, auch wenn der Herr K. eine Strafanzeige wegen Beleidigung gegen mich gestellt hat, weil ich ihn ... nun ja... beleidigt haben soll, aber wer während der Pandemie zu dubiosen Maßnahmen greift, unter lautem Geschrei Wohnungen von klammen Freiberuflern öffnet wie unsereins seine Bierbüchsen, sollte sich ein bestimmtes Bezeichnungsrecht verdient haben). „Deep in the forests of saxony“ gedeiht ein Whisky. Beziehungsweise wird er dort gebrannt. „Alongside the picturesque river of“, lese ich weiter ergriffen auf dem Etikett.

Whisky gegen die Virenlast im Rachenraum

Ich muss ja zugeben, dass ich zu Beginn der jetzigen Zustände sehr viel Whisky trank, weil ich glaubte, dass das die von mir bereits im Rachenraum vermutete Virenlast reduzieren könnte, aber das war noch, als man sehr kreativ war, weil es noch keine Impfung gab.

Ich bin nun aber, trotz mehrfacher Impfung, immer noch sehr kreativ, was die Virenbekämpfung im Rachenraum angeht. Das ist mein 4G. Den sächsischen Whisky entdeckte ich übrigens im gewaltigen Großmarkt Glo..., ganz in der Nähe unseres wunderbaren Haftkrankenhauses. Auch Dösen ist nicht weit, wo sich einst die beste Psychiatrie der DDR und Deutschlands befand (also vom Namen her, Dösen ist ja nur noch zu toppen von einer Anstalt namens Klapper, da wäre ich sofort auf der Warteliste. Warum? Siehe weiter oben, siehe Herr K.).

Nun dösen dort nur noch die Geister, aber das Einkaufszentrum Glo..., das ausgeschrieben die Welt im Namen trägt, verkauft weiter den Irrsinn und den Whisky und überhaupt alles! Ich liebe, liebe Leserinnen und Leser, doch alle Menschen, aber auch die Parallelwelten der großen und kleinen Einkaufscenter, Malls würde man die in Amerika nennen (nicht zu verwechseln mit dem Amerika in Sachsen). Dort wandere ich und bekämpfe meine Tiefen, staune über die Waren, besinge dennoch den Einzelhandel, beobachte die Menschen – und denke an Friedrich Nietzsche: „O Mensch! Gib acht! / Was spricht die tiefe Mitternacht? / Ich schlief, ich schlief, – / Aus tiefem Traum bin ich erwacht.“

Raus aus dem Alptraum, rein in die Regionalbahn

Und während ich (etwas sprunghaft) den Alptraum Sachsen, so schnell es geht, mit der Regionalbahn in Richtung Quedlinburg (Anhalt) verlasse, um dort einen Weihnachtsmarkt aufzuspüren, flimmern die ostdeutschen Bilder auf den Glasscheiben des Zuges, sehe ich Fackeln und Dackel, Handgelenkstaschen (habe selber eine!) und Pfeffieflaschen. Dr. Karl May verschreibt uns sächsisches Allerlei und die Notbremse ist verschwunden. Tief, tief im Osten, wo auf den Harnischen die Tränen rosten. Denn: kein Weihnachtsmarkt in Quedlinburg! Alles leer. 2G plus in unserem Nachbarland! Würde ich ja mitmachen, stehe auch schon am Testzentrum 1, aber ich habe nur ein uraltes Nokia.

Der Quelle: Volkmar Heinz

Apps only!, heißt es im Testzentrum 1. Da raste ich aus, da tösen wir Sachsen direkt aus Dösen! Dafür bin ich nicht ’89 auf die Straße gegangen, mit zwölf Jahren, um hier vom Kapital erpresst zu werden! WAS SOLLEN DENN DIE RENTNER MACHEN? Die kein modernes iPhone haben. Sind wir Schaben? Sind wir digital verfemt? O.k., heißt es im Testzentrum 1 in Q., ausnahmsweise heute ohne App! Aber da bin ich schon weg. Denn groß ist mein Zorn in unserem Nachbarland. Da ist man geimpft, geboostert und Whisky-behandelt, kommt von weit her aus den „deep ... forests of lower saxony“, und dann ist immer noch nicht gut!

Aber nun versuchen Sie mal in Quedlinburg ein ZWEITES Testzentrum zu finden. „Doch der Herr sah, dass es gut war.“ (Gut meint hier das Testzentrum am Stadtrand von Q. im AktiVita Fitness in der Lindenstraße.)

Versöhnung im Ratskeller zu Quedlinburg

Und später, im Ratskeller zu Quedlinburg, versöhnten wir uns mit ... Quedlinburg. Und mit unserem Nachbarland. Und mit uns selbst. Und während es sacht zu schneien beginnt, beschließen wir, so schnell wie möglich nach Amerika in Sachsen zu fahren, nahe der Stadt Penig, denn das ist nicht wenig! Deep in the forests ... Es schneit, wir träumen.

Clemens Meyer, geboren 1977 in Halle (Saale), gewann im Jahr 2008 den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen Kurzgeschichtenband „Die Nacht, die Lichter“. Zuvor hatte er durch seinen Debütroman „Als wir träumten“ von sich reden gemacht. Seither beschäftigte er sich mit Theatertexten, improvisierten Talkformaten, Radioessays, Jahresrückblicken und Drehbüchern für deutsche Kinofilme oder auch die ARD-Fernsehserien „Tatort“ und „Polizeiruf 110“.

Von Clemens Meyer