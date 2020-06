Wie Kitas in Leipzig auf die neue Corona-Schutzverordnung reagieren

Leipzig

Anfang Juni forderte der Kommunale Spitzenverband eine Rückkehr zum Normalbetrieb noch vor den Sommerferien. Jetzt steht dieser Normalbetrieb kurz bevor, denn Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hat am Dienstag die neue Corona-Schutzverordnung vorgestellt. Ab 29. Juni gilt: Die strikte Trennung der Gruppen innerhalb eines Gebäudes oder auch auf dem Gelände einer Einrichtung ist aufgehoben, die tägliche Gesundheitsbestätigung betrifft nur noch das zu betreuende Kind und nicht mehr die Familie. Bleiben werden jedoch die Abstandsregeln beim Bringen und Holen der Kinder, das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und die Dokumentation der Kontaktpersonen. LVZ Familie hat bei Kitas und Kindergärten in Leipzig nachgefragt.

Personal in den Kitas flexibler einsetzbar

In der Kita Hildegardstraße blickt man grundsätzlich positiv auf die neue Verordnung. „Wir können unser Personal nun flexibler einsetzen“, sagt Leiterin Heike Hübler. Die Öffnungszeiten werden erst mal vorsichtig ausgedehnt. Der Grund: „Das werden wir personell nicht stemmen können, wir hatten schon vor Corona nicht ausreichend Personal.“ Hübler weiß um die Erwartungen der Eltern, die solche Änderungen am liebsten sofort umgesetzt sehen würden. Realistisch ist das aber nicht. Auch mit Blick auf das Personal. „Wir brauchen Zeit, um uns mit der neuen Situation auseinanderzusetzen, das zu besprechen, die Sorge und Ängste der Mitarbeiter einzufangen. Das nehmen wir sehr ernst. Denn Corona ist noch lange nicht weg!“

Das Leitungsteam der Kita Hildegardstraße mit Heike Hübler und Bartosch Mielcarek. Quelle: Outlaw gGmbH (Franziska Steingasser)

Einerseits bewegt sich die Kita des Trägers Outlaw gGmbH weiter Richtung Normalität. Seit Kurzem gibt es wieder Praktikanten. Ergotherapeuten und Logopäden dürfen unter Schutzauflagen wieder ihrer Arbeit vor Ort nachgehen. Kinder werden eingewöhnt, Entwicklungsgespräche und Elternabende können stattfinden – bevorzugt aber an der frischen Luft. Und auch dem gemeinsamen Zuckertütenfest steht nun nichts mehr im Weg.

Andererseits fehle aber noch die konkrete Umsetzungsverordnung der Landesregierung. „Wir erwarten diese wieder erst am Freitag und haben damit kein geeignetes Zeitfenster, die Betreuungskonzepte bis Montag anzupassen oder die Eltern mit entsprechendem Vorlauf zu informieren“, sagt Franziska Steingasser von der Outlaw gGmbH. Wahrscheinlich könnten einige Kitas deshalb die neuen Maßnahmen nicht am 29. Juni umsetzen. „Das wird zu Unmut führen, da viele Eltern nun damit rechnen, ihre Kinder wieder ganz normal, zum Beispiel in den Frühdienst, in die Kita zu bringen.“

Ebenso sei es wahrscheinlich, dass es zu personellen Engpässen komme. Denn „viele Erzieher und Erzieherinnen sind auch Eltern schulpflichtiger Kinder“, so Franziska Steingasser, „und für den Primarbereich der Grund- und Förderschulen, der Horte und der weiterführenden Schulen bleibt es bis zu den Sommerferien beim eingeschränkten Regelbetrieb.“

Übergangswoche wahrscheinlich

Skeptisch zeigt sich auch Anja Penndorf. Laut Leiterin der BBW-Kita Sonnenwinkel in der Hohen Straße werde zwar von einer Lockerung der Corona-Regeln für die Kitas gesprochen, das sei aber in ihren Augen nicht wirklich so: „Ja, die Eltern könnten zwar die Garderoben wieder betreten, dürfen aber weiterhin nicht in die Gruppen- und Waschräume.“ Die Hygiene- und Abstandsvorschriften blieben größtenteils bestehen.

„Ehrlich gesagt sehe ich keine großen Vorteile für uns als Kita“, lautet deshalb Anja Penndorfs Fazit. „Wir brauchen weiterhin eine Person, die die Kinder annimmt am Eingang, die Bescheinigungen der Kinder kontrolliert und später die Kinder wieder an die Eltern übergibt. Da wir gerade einen erhöhten Krankenstand haben, wird es für uns jedenfalls nicht einfacher. Man muss halt immer irgendwie improvisieren.“ Und dann fange bald auch noch die Urlaubszeit an.

„Was unsere Planungen angeht, muss ich abwarten, was von unserem Träger heute noch kommt“, sagt die Kita-Leiterin. „Ich hoffe, das passiert bis Feierabend.“ Kitas seien die Warterei momentan aber durch die sich ständig ändernden Regeln bereits gewohnt Wahrscheinlich sei eine Übergangswoche in der Kita Sonnenwinkel ab Montag.

Erstmal klinge die neue Verordnung ganz gut aus Sicht der Entscheidungsträger: Der Betreuungsstand soll sich wieder akklimatisieren, alle Erzieher sind dann theoretisch innerhalb einer Einrichtung wieder überall einsetzbar und beim offenen Konzept ist auch mal eine 40-Kinder-Gruppen möglich. „Es scheint also erstmal so, als ob sich die Betreuungssituation entspannt“, sagt Anja Penndorf. „Aber der generelle Betreuungsschlüssel ändert sich ja dadurch nicht.“

Eltern dürfen wieder in Garderobe

„Kein Problem“, sieht Christin Pucher, Leiterin der Kita Lichtenbergweg. Ab Montag will sie die Kita, die zum Deutschen Roten Kreuz Akademischer Kreisverband Leipzig gehört, wieder zu den regulären Zeiten öffnen. Erleichtert wird dies dadurch, dass sich die Gruppen wieder mischen, dass Erzieher auch mal in andere Gruppen gehen dürfen.

Das Hygienekonzept wird erweitert. Heißt konkret: „Wir dokumentieren die Desinfektionsketten genau. Das Personal muss sich noch häufiger waschen und desinfizieren. Die Kinder müssen gleich nach der Übergabe durch die Eltern Händewaschen.“ Außerdem neu: Die Eltern dürfen die Gebäude wieder betreten und mit den Kindern in die Garderobe gehen. Dabei sollen sie aber weiterhin einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Auch die Änderung bei der täglichen Gesundheitsbestätigung hilft den Einrichtungen: Sie betrifft nur noch das zu betreuende Kind und nicht mehr dessen Familie. Das ist etwa für Geschwisterkinder relevant, die dann trotz Symptomen bei Schwester oder Bruder betreut werden dürfen. Anders werden in Zukunft auch die Elternabende. „Wir verlegen diese in den Turnraum und es darf nur noch ein Elternteil kommen. So kann auf jeden Fall der nötige Abstand gewahrt werden. Außerdem gehen diese Planungen alle zur Kontrolle über mich“, erklärt Pucher.

Fazit: Skepsis überwiegt

Was bleibt, ist der Eindruck, dass viele Kitas nicht auf eine kurzfristige Ausweitung der Öffnungszeiten vorbereitet waren und die bereits vor der Corona-Krise bestehende Personalnot die Planungen weiterhin erschwert. Hinzukomme nun der erwartete Druck vonseiten der Eltern, die sich auf die Berichterstattung berufen könnten. Ab jetzt wird in den Einrichtungen erst einmal wieder improvisiert.

