Wie Leipzig Zero Waste City werden will – und was das bedeutet

So wie der Verzicht auf fossile Energieträger zählt auch die Vermeidung von Abfällen zu den großen Zukunftsaufgaben der Menschheit. Leipzig will sich daher dem Netzwerk Zero Waste Cities anschließen. „Es geht darum, einen Beitrag zur globalen Herausforderung des Klima- und Ressourcenschutzes zu leisten sowie um die lokale Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele“, sagt die Kaufmännische Betriebsleiterin des Leipziger Eigenbetriebs Stadtreinigung, Elke Franz (57). „Als erste ostdeutsche Stadt, die sich das Ziel der Zero Waste City gesetzt hat, möchten wir auch als gutes Beispiel vorangehen und hoffen, andere Städte dazu zu bewegen, ebenfalls aktiv zu werden.“ Leipzig könne dabei auf eine engagierte Bürgerschaft, auf eine sehr gute Infrastruktur von Umweltverbänden und Initiativen aufbauen und wolle auch die lokale Wirtschaft mit einbinden. Warum geht es genau und wo steht Leipzig aktuell?

Woher stammt die Idee?

Aus dem Englischen wörtlich übersetzt heißt Zero Waste City „Null-Abfall-Stadt“. Die Idee dazu entstand vor 15 Jahren in der norditalienischen Stadt Capannori, der es seitdem gelungen ist, durch Abfallvermeidung und -trennung sowie die Einrichtung von Wiederverwertungszentren eine Recyclingquote von 86 Prozent zu erreichen. Zum Vergleich: In der EU liegt die Recyclingquote für Siedlungsabfälle bei 48 Prozent, Primus Deutschland erreicht immerhin schon 67 Prozent. Mittlerweile hat sich ein europäisches Zero-Waste-Netzwerk gebildet, dem mehr als 400 Städte und Gemeinden angehören. Ihre Philosophie: Der beste Abfall ist der Abfall, der gar nicht erst entsteht.

Wie wird eine Stadt zur Zero Waste City?

Städte und Gemeinden können sich für das Label qualifizieren. Dafür müssen sie einen Zertifizierungsprozess bei der 2014 gegründeten Organisation Zero Waste Europe durchlaufen. In Deutschland hat Kiel als erste deutsche Stadt den Kandidatenstatus erhalten. Voraussetzung dafür ist die Verpflichtung, das lokale Siedlungsmüllaufkommen in jährlich fest definierten Schritten um 90 Prozent zu reduzieren sowie auf Müllverbrennung und Deponierung unbehandelter Abfälle zu verzichten. Danach erarbeiten die Kommunen innerhalb von zwei, drei Jahren eine Strategie zum Erreichen dieser Ziele. Das verbindliche Konzept muss vom Stadtrat beschlossen und anschließend umgesetzt werden.

60 Prozent der Leipziger Siedlungsabfälle sind heute schon weiter verwertbar. Quelle: Jonas Dengler

Welche Strategie verfolgt Leipzig?

Der Leipziger Stadtrat hat bereits im Herbst 2021 auf Initiative der Grünen-Fraktion seine grundsätzliche Absicht bekundet, Mitglied des Zero-Waste-Netzwerkes zu werden. Voraussichtlich im Mai wird die Ratsversammlung die Stadtreinigung mit der Erarbeitung eines Konzeptes für eine „Null-Abfall-Stadt“ beauftragen. In dem städtischen Eigenbetrieb wurde bereits eine Koordinatorenstelle geschaffen, die seit dieser Woche besetzt ist. Aus den Erfahrungen von Kiel, das bis 2035 eine Halbierung der Restabfallmenge auf 50 Kilogramm pro Einwohner und Jahr anstrebt, will auch Leipzig schöpfen. Vorgesehen ist für Leipzig zunächst eine Reduzierung des jährlichen Pro-Kopf-Abfalls um zehn Prozent bis zum Jahr 2030 – konkret auf 125 Kilogramm bei Restabfällen, bei Siedlungsabfällen auf 330 Kilogramm. Siedlungsmüll umfasst sämtliche Abfälle, die in privaten Haushalten, in öffentlichen Einrichtungen und kleinen Unternehmen erzeugt und von der Kommune eingesammelt werden. Dazu zählen neben Haushalts- und Geschäftsmüll unter anderem auch Sperrmüll, Biomüll, Glas, Kunststoffe, Schadstoffe, Straßenkehricht und öffentliche Papierkörbe. Unter Restabfall ist dann der Teil des Siedlungsmülls zu verstehen, der in der schwarzen Hausmülltonne landet.

An welchen Müllvermeidungs-Projekten arbeitet die Stadtreinigung aktuell?

Stadtreinigungschefin Elke Franz legt den Fokus zunächst auf das Einkaufsverhalten der Konsumenten. „Muss es beim Einkauf von Gebrauchsgegenständen immer Neuware sein, oder kann man Dinge reparieren lassen, ausleihen oder tauschen?“, fragt sie. Dazu plant die Stadtreinigung erste konkrete Projekte. Um der Flut an Verpackungsmüll Herr zu werden, startet noch in diesem Jahr ein städtisches Mehrwegsystem für Take-away in der Gastronomie. Ab nächstem Jahr seien die Unternehmen ohnehin gesetzlich verpflichtet, Mehrwegtrinkbecher oder -geschirr anzubieten. Zudem bereitet der kommunale Betrieb die Einrichtung des Second-Hand-Kaufhauses „Zweite Liebe“ vor. Und schon im Mai geht das Pilotprojekt zum sächsischen Reparaturbonus im Leipziger Osten an den Start. Dafür arbeitet die Stadtreinigung mit ausgewählten Handwerksbetrieben zusammen, in denen die Bürgerinnen und Bürger dann Rabatte auf Reparaturen bekommen sollen.

Elke Franz, Kaufmännische Betriebsleiterin der Stadtreinigung Leipzig: „Muss es beim Einkauf von Gebrauchsgegenständen immer Neuware sein, oder kann man Dinge reparieren élassen, ausleihen oder tauschen?“ Quelle: André Kempner

Wie viel Müll fällt in Leipziger Haushalten an?

Statistisch hinterließ im Jahr 2020 jeder Leipziger 367 Kilogramm Siedlungsmüll. 139 Kilogramm davon waren klassischer Hausmüll in der schwarzen Tonne. Stadtreinigungschefin Franz bescheinigt den Leipzigerinnen und Leipzigern bereits ein durchaus „positives Abfallverhalten“ im bundesdeutschen Vergleich. Gerade bei der Mülltrennung. Dafür halte die Kommune vielfältige Angebote vor, zum Beispiel Wertstoffhöfe, das Schadstoffmobil und die Schafstoffannahmestelle. „Diese ermöglichen es den Bürgerinnen und Bürgern auch ohne großen Aufwand, haushaltsferne Abfälle zu entsorgen“, sagt Franz. Das Pro-Kopf-Müllaufkommen ging so in den vergangenen Jahren ständig zurück. Im Jahr 2014 lag es beim Siedlungsmüll noch bei 376 Kilogramm und Jahr, beim Restmüll bei 148 Kilogramm.

Was werfen die Leipzig in die schwarzen Restabfalltonnen?

Es gebe bei der Mülltrennung „immer Luft nach oben“, so Franz. „Zum Beispiel enthält der Restabfall häufig einen großen Anteil an organischem Material.“ Dieser könne dann nicht in Energie, Wärme oder Kompost umgewandelt werden. Die Stadtreinigung hatte 2019/2020 den Inhalt der schwarzen Restmülltonnen von einem auf Abfallwirtschaft spezialisierten Ingenieurbüro unter die Lupe nehmen lassen. Der Leipziger Restabfall besteht demnach zu 31,7 Prozent aus organischen Stoffen wie Küchen- und Gartenabfällen. Diese könnten eigentlich über die Biotonne entsorgt und zu nützlichem Kompost verwertet werden. 8,7 Prozent sind Kunststoffe, 6,2 Prozent Glas, 5,7 Prozent Papier und Pappe – auch diese lassen sich weiter verwerten und gehören daher in die Wertstofftonnen. Der Rest setzt sich aus unterschiedlichen Fraktionen zusammen, darunter Metalle, Holz, Textilien, Mineralstoffe, Verbundstoffe, Leder, Gummi, Kork und Hygieneprodukte.

Diese Stoffe finden sich im Hausmüll der Leipzigerinnen und Leipziger. Die Analyse hat das auf Abfallwirtschaft spezialisierte Ingenieurbüro SHC nach umfangreichen Stichprobenuntersuchungen in den Jahren 2019 und 2020 für die Stadtreinigung erstellt. Quelle: Stadtreinigung Leipzig

Was geschieht mit den Abfällen der Leipziger?

Der Anteil der weiter verwerteten Abfälle liegt nach Angaben der Stadtreinigung heute bei mittlerweile 60 Prozent. Diese werden nach der Abholung zur Verwertung an Dritte weitergeleitet, die die Rohstoffe einer weiteren Verarbeitung zuführen. Die Restabfälle – insbesondere die in den schwarzen Tonnen – werden nach einer Behandlung in der Mechanisch-Biologischen Anlage (MBA) in Cröbern im Süden von Leipzig deponiert. Auch in der MBA werden allerdings durch eine Vorsortierung noch verwertbare Abfälle herausgefiltert und wieder in die Kreislaufwirtschaft überführt.

Ist eine abfallfreie Gesellschaft realistisch?

„Wir werden, solange wir Menschen existieren, nicht abfallfrei sein. Zero Waste ist eine Utopie. Wir können uns ihr aber annähern“, sagt Said Al-Akel (59), Professor für Grundbau, Bodenmechanik und Umweltgeotechnik an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). „Wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, müssen wir mehr recyceln“, sagt der Bauingenieur und Deponie-Experte. „Denn wenn wir es nicht tun, ersticken wir irgendwann im eigenen Abfall.“ Deutschland gehöre zwar weltweit zur Spitze bei Deponie-Technologien. Allerdings seien dabei im Unterschied zu den vergangenen Jahrzehnten keine großen Sprünge mehr zu erwarten, sondern höchstens noch Optimierungen. „Die Technologie ist ausgereift“, stellt der Wissenschaftler fest. Aus Umwelt- und Platzgründen könnten immer mehr Deponien ohnehin keine Lösung des Müllproblems sein. Al-Akel wirbt daher dafür, „die Wertschöpfungskette bis zu Ende zu denken“. Am Ende geht es auch darum, weniger zu produzieren und zu verbrauchen, Produkte länger zu nutzen. Denn auch Recycling habe einen „bitteren Nachgeschmack“, räumt der HTWK-Professor ein. „Je mehr Kontamination ich in einem Feststoff konzentriere, umso gefährlicher wird dieser Stoff und umso sorgfältiger muss ich diesen Stoff letztlich behandeln.“ Zudem: „Je komplexer wir unsere Produkte herstellen, umso schwieriger können wir sie recyceln.“ Als Beispiel nennt er die Rotorblätter von Windkraftanlagen. Sie bestehen aus Hightech-Verbundmaterial, das unter anderem Glas- und Karbonfasern, Holz und Aluminium enthält und nach heutigem Wissen nicht wiederverwertbar ist.

Prof. Dr.-Ing. Said Al-Akel von der HTWK Leipzig: „Wir werden, solange wir Menschen existieren, nicht abfallfrei sein. Zero Waste ist eine Utopie. Wir können uns ihr aber annähern.“ Quelle: privat

Lösen wir mit unseren Haushaltsabfällen das Müllproblem?

Die Stadt setzt zwar bei der Bevölkerung an, um das Bewusstsein für Abfalltrennung und -vermeidung zu stärken. „Ebenso wollen wir uns mehr mit gewerblichen Abfällen auseinandersetzen, da diese im Verhältnis zu den Siedlungsabfällen stärker ins Gewicht fallen“, sagt Betriebsleiterin Franz. Wissenschaftler Al-Akel sieht das genauso. „Das, was der Einzelne an Abfall erzeugt, also das, was er in die Tonne wirft, ist fast nichts im Vergleich zu dem, was die Bauindustrie erzeugt“, sagt er. Bau und Abbruchabfälle machten 52 Prozent des Gesamtabfalls aus. Siedlungsabfälle – also private, gewerbliche und leichte Industrieabfälle – 13 Prozent. „Sechs, sieben Prozent entfallen auf die einzelnen Haushalte. Wenn der einzelne Mensch hier spart, ist der Effekt kaum messbar.“ Nach Auffassung von Al-Akel müsse man zu einer Abkopplung des Wirtschaftswachstums von der Rohstoffnutzung und zu einer Verlagerung der Besteuerung vom Faktor Arbeit auf Umweltverschmutzung und Ressourcenverbrauch kommen. Erst wenn Rohstoffe wie Sand um ein Vielfaches teurer sind als recyceltes Material werde etwa die Bauwirtschaft ressourcenschonender arbeiten. Aber noch seien primäre Stoffe billiger als recycelte und hätten zudem bessere Eigenschaften. Steuern auf Primärstoffe müssten in die Entwicklung von Recyclingmethoden fließen.

