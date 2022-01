Leipzig

Auch Leipziger haben protestiert, doch Russlands Oberstes Gericht hat die Schließung der internationalen Menschenrechtsorganisation Memorial verfügt. Auch das gleichnamige Menschenrechtszentrum in Moskau soll nicht mehr öffnen dürfen. Memorial entstand als Bürgerrechtsbewegung bereits Ende der 1980er-Jahre während der Perestroika-Zeit in der früheren Sowjetunion. Grund für das jetzige Aus: angebliche Agententätigkeit.

Für viele Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler hierzulande, etwa für die Leipzigerin Gesine Oltmanns von der Stiftung Friedliche Revolution, ist das „eine Katastrophe“. Auch das Bürgerkomitee Leipzig hatte vor der Runden Ecke eine Mahnwache organisiert. Memorial war gerade für alle in Deutschland, die sich in der Tradition der Friedlichen Revolution mit kommunistischen Diktaturen auseinandersetzen, ein wichtiger Partner.

Aufklärung und Rekonstruktion

Das sieht auch Philine Bickhardt (27) so. Die Leipzigerin, die derzeit in Belgrad serbische Literatur studiert, hat die Arbeit von Memorial hautnah während eines zweijährigen Praktikums in St. Petersburg erlebt. Nach dem Abitur am Evangelischen Schulzentrum zog es sie als Freiwillige nach Russland, da sie sich für die dortige Oppositionsszene interessierte. Sie wurde über die Aktion Sühnezeichen vermittelt, leistete Versöhnungsarbeit angesichts der deutschen Grauen auf russischem Boden während des Zweiten Weltkrieges.

„In St. Petersburg habe ich Menschen betreut, die unter dem Stalinismus gelitten haben. Sie waren entweder selbst im Gulag-Lager oder ihre Eltern wurden erschossen“, erzählt die junge Frau, die 2013/2014 mit diesen Opfern viel über (ihre) Geschichte sprach. Aufklärung und Rekonstruktion der Lagerstrukturen seien ihnen enorm wichtig gewesen, schildert Philine Bickhardt. Ein weiteres Jahr arbeitete sie dann für den Deutsch-Russischen Austausch in St. Petersburg, den es als Organisation inzwischen nicht mehr gibt.

Einsatz für politisch Verfolgte

Memorial ist ein Netzwerk, von dem es Zentren in kleineren Städten Russlands sowie in Teilen Europas gibt. Die international bekannte Organisation setzt sich für politisch Verfolgte ein. Die Arbeit sei den Behörden „ein Dorn im Auge“. Deshalb sei versucht worden, diese zu zerschlagen. „Memorial leistet aber auch Antidiskriminierungsarbeit, engagiert sich für Minderheiten wie die Sinti und Roma.“

Die Organisation leiste zudem soziale Arbeit, da viele ehemalige Gulag-Insassen im Alter oft in großer Armut leben und die Rente nicht reicht. Philine Bickhardt will jetzt Mitglied bei Memorial Deutschland in Berlin werden, um die Arbeit weiter zu unterstützen. „Es ist zu befürchten, dass auch kleinere Menschenrechtsbewegungen von Schließungen betroffen sein werden.“

Von Mathias Orbeck