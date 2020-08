Wie Leipzig das sauberste Gaskraftwerk der Welt baut

Leipzig

Die Zukunft kommt auf leisen Sohlen nach Lößnig. In der Bornaischen Straße 120 haben die Stadtwerke ein Klimaschutzprojekt begonnen, das Leipzig schon in gut zwei Jahren den Abschied von der Braunkohle-Nutzung bringen soll. „Wir bauen hier das sauberste Gaskraftwerk der Welt“, versichert Thomas Brandenburg vor Ort. Er koordiniert das 160 Millionen Euro schwere Vorhaben.

Dampflok-Zischen statt lautem Piepen

Auf der Baustelle, die seit Ende Juni läuft, ist nur selten Krach zu hören. Ab und zu rumst es ein paar Mal kurz. Dann wird Erdreich aus einem Bohrkopf geschüttelt. Sonst wirkt das Areal überraschend still.

Normalerweise piept es auf Baustellen ständig laut, sagt Brandenburg. „Nach deutschem Recht müssen alle eingesetzten Maschinen beim Rückwärtsfahren Warntöne abgeben, um die Sicherheit zu erhöhen.“ In Lößnig würden die Baufirmen jedoch andere Warntöne einschalten, die nicht so störend für Anwohner sind. „Es klingt eher wie das Zischen einer Dampflok“, findet er.

Dort, wo es zischt, steht ein hohes Drehbohrgerät. Noch bis Dezember legt die Markkleeberger Firma Glass Ingenieurbau damit Hunderte Betonpfähle im Erdreich an. Sie verankern später die Fundamente des neuen Kraftwerks mit seinen beiden 54 Meter hohen Essen und auch den 60 Meter hohen Wärmespeicher sicher im Boden. „Die Bohrpfähle reichen bis zu 30 Meter tief, sind insgesamt über sieben Kilometer lang.“ Auch dort sei die Bauweise mit dem wenigsten Lärm gewählt worden.

Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl und Projektleiter Thomas Brandenburg (rechts) an der Baustelle des neuen Leipziger Gaskraftwerkes in der Bornaischen Straße 120. Viereckl zeigt ein Modell der beiden Turbinen, Brandenburg ein Terrakotta-Element der künftigen Fassade. Quelle: Jens Rometsch

An der Front zur benachbarten Karl-Schubert-Schule steht schon eine 4,5 Meter hohe Schallschutzwand. Wenn nächstes Jahr die drei neuen Gebäude und der Speicher emporwachsen, finden Schweißarbeiten meist nicht im Freien, sondern extra in einer leeren Halle des 1996 stillgelegten Heizkraftwerks oder in den neuen Rohbauten statt.

Rohre für Wasserstoff-Nutzung verschweißt

Bei einem reinen Gaskraftwerk könnten viele Rohre einfach verschraubt werden, sagt der 38-Jährige. „Wir richten aber alle Anlagen gleich so her, dass sie mit minimalem Aufwand auch für einen Einsatz von klimafreundlichem Wasserstoff gerüstet sind, sobald der zu wirtschaftlichen Konditionen lieferbar ist.“ Weil die Wasserstoffmoleküle sehr klein sind, müssten alle Rohrverbindungen geschweißt werden.

Im Grunde baue Leipzig also das erste Erdgas- und Wasserstoffheizkraftwerk der Welt. Und das mit einem Spitzen-Wirkungsgrad von 94 Prozent. Kapazität: 163 Megawatt thermische plus 125 Megawatt elektrische Leistung. In der warmen Jahreszeit, wenn genug erneuerbare Energien im Netz sind, werde das Wunderwerk abgeschaltet. Die Schwarzstartanlage funktioniere emissionsfrei per riesiger Batterie.

Genau dort, wo jetzt unweit der Bornaischen Straße ein hohes Drehbohrgerät steht, wird ab Herbst 2022 eine der beiden neuen Siemens-Turbinen arbeiten. Diese werden in Schweden hergestellt und als Schwerlasttransport über die Öresundbrücke in Richtung Leipzig geliefert. Quelle: Kempner

Den künftigen Schadstoffausstoß habe man so weit unter die erlaubten Grenzwerte gedrückt, dass es selbst von überregionalen Umweltverbänden zu dem Projekt keinerlei Einwendungen im Genehmigungsverfahren der Landesdirektion gab.

Vor Ort öffnet Info-Kubus für die Bürger

Am Eingang wird in Kürze ein Info-Kubus für die Leipziger errichtet, so Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl. Von dort aus kann 2021 auch der spektakuläre Aufbau des 60 Meter hohen Wärmespeichers beobachtet werden, der mit 55 Millionen Litern noch mal soviel Wasser aufnimmt wie das ganze Leipziger Fernwärmenetz. „Der Turm wird unten per Roboter zusammengeschweißt und dann jeweils ein Stück, also immer höher gedreht.“

Genug Platz für eine Schwimmhalle mit sogar 50-Meter-Bahnen wäre auf dem Areal auch noch vorhanden – gleich an der Bornaischen Straße, wo einst die als Tanzcafé verpachtete Kantine stand. „Im Auftrag des Stadtrates prüfen wir diese Option“, sagt Viereckl. Vorteile wären, dass zum Beheizen der Schwimmhalle günstig die Kraftwerksabwärme genutzt werden kann. „Und ganz in der Nähe gibt es Schulen und eine S-Bahn-Station.“

Von Jens Rometsch