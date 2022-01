Wie Leipzig mehr hilfebedürftige Kinder zurück in ihre Familien bringt

Leipzig

Es ist schon eine kleine Sensation: Erstmals seit mehreren Jahren hat der Leipziger Stadtrat zum Jahresende 2021 keinen finanziellen Nachschlag für die Hilfen zur Erziehung bewilligen müssen. Der Etat in Höhe von 164 Millionen Euro, der für die im Jahresdurchschnitt knapp 4000 Fälle notwendig wird, ist zwar immer noch riesig, die Stadtverwaltung lag aber 3,31 Millionen Euro unter Plan. Die Ausgangslage war schon arg besorgniserregend: Innerhalb von zehn Jahren hatten sich die Ausgaben für Erziehungshilfe in Leipzig verdoppelt.

Und darum geht es: Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) macht regelmäßig Hausbesuche, wenn es um vernachlässigte Kinder geht, prüft zudem Hinweise aus der Bevölkerung. Dann wird nach Sachlage entschieden, ob eine Unterstützung für die Familien oder die Alleinerziehenden notwendig ist. Diese wird dann in der Regel durch freie Träger der Jugendhilfe organisiert. Das können sowohl ambulante Beratungen als auch die Unterbringung der Sprösslinge in einer Wohngruppe, einem Heim oder in einer Pflegefamilie sein. Dabei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe der Kommune. Was heißt: Kinder und Jugendliche bekommen die Hilfe, die notwendig ist.

Vicki Felthaus (Bündnis 90/Die Grünen), die Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie, hat eine Stabsstelle eingerichtet, um die Hilfen für Erziehung in Leipzig besser zu organisieren und die Kosten dafür zu senken. Quelle: Dirk Knofe

Der Grundsatz lautet: „Ambulant vor stationär“

„Wir haben stark auf die Entwicklung reagiert und mit unserem neuen Steuerungskonzept darauf hingewirkt, dass es weniger stationäre Hilfen gibt“, sagt Schul- und Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) auf LVZ-Anfrage. Der Auftrag zu einer internen Umsteuerung kam vom Stadtrat. Alle Hilfen sollten passgenauer angeboten werden, wobei der Grundsatz gilt: „Ambulant vor stationär“. Die Unterstützung aus dem Rathaus wird inzwischen von einer Stabsstelle koordiniert, die auch auf die Einhaltung der Budgets achtet. Als externer Gutachter schaut eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft auf die Prozesse, die bis Frühjahr dieses Jahres Ergebnisse liefern soll.

„Einen deutlichen Schwerpunkt haben wir darauf gelegt, Kinder in ihre Familien zurückzuführen. Das ist ja auch das eigentliche Ziel der Hilfen“, betont Bürgermeisterin Felthaus. Dafür wurde eigens ein Konzept entwickelt, es wurden zudem drei zusätzliche Stellen im Jugendamt bewilligt. Natürlich: In vielen Fällen funktioniert das nicht, wenn beispielsweise suchtanhängige Eltern überfordert sind, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern.

Die stationären Plätze reichen nicht

Ein Problem ist nach wie vor, dass die Anzahl stationärer Plätze in Leipzig nicht ausreicht. Deshalb müssen viele Jugendliche außerhalb der Messestadt untergebracht werden. So ist das gegenwärtig in 424 Fällen – 2020 waren es noch 447. Notwendig sei es nach wie vor, zusätzliche Plätze im Stadtgebiet zu schaffen, um eine teure und oft fachlich nicht begründete Unterbringung der Betroffenen außerhalb Leipzigs zu vermeiden. „Wir sind dabei, das Angebot auszubauen. Vor allem für jüngere Kinder“, sagt Felthaus. So sind im Jahr 2021 sechs stationäre Angebote mit insgesamt 41 Plätzen neu hinzugekommen. Darunter waren 21 Plätze in der Alterskategorie ab null Jahre sowie zehn Plätze in der Kategorie ab sechs Jahre. „Diese Altersgruppen weisen derzeit den höchsten Bedarf auf“, konstatiert die Bürgermeisterin.

Kombination aus Kita und Wohngruppe ist geplant

Für 2022 ist unter anderem der Aufbau mindestens einer Tagesgruppe sowie einer elternaktivierenden Gruppe für Kinder zwischen 0 und 7 Jahre geplant. Letztere soll Eltern in ihrer Bildungs- und Erziehungsverantwortung stärken. Beim Ausbau des Hilfenetzes möchte die Stadt künftig verschiedene Funktionen koppeln. „Wenn wir eine neue Kindertagesstätte bauen, schauen wir, ob wir noch eine Etage für eine Wohngruppe draufsetzen können“, erläutert Felthaus. So entstehen beispielsweise auf dem bestehenden Kita-Gelände in der Hohen Straße sowie in der Nordstraße neue Einrichtungen als Kombination aus Kita und Wohngruppe. Zusätzliche Angebote wird es auch geben, um Klienten mit systemsprengenden Verhaltensweisen zu unterstützen sowie Jugendliche zu befähigen, selbstständig zu leben. Der Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ), der im Vorjahr das Grünauer „Huschelnest“ für kleine Kinder aufbaute, wird hier zusätzliche Angebote schaffen. Darunter Wohnformen für junge Mütter und Väter mit Kind.

Ein Blick in das 2021 eröffnete „Huschelnest“, eine Wohngruppe für kleine Kinder im Robert-Koch-Park in Leipzig-Grünau. Quelle: André Kempner

Neue Hilfsangebote entstehen

„Es gibt viele Mütter und Väter, die psychische und Suchterkrankungen haben. Hier brauchen wir neue Hilfsangebote“, ist Felthaus klar. Darüber hinaus würden Kapazitäten für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren, darunter auch Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund, geschaffen.

Der Aufbau eines ambulanten Rückführungsangebotes ist ebenfalls geplant. Dieses richtet sich an Klienten, die sich derzeit noch in stationären Einrichtungen befinden. „Unser Ziel ist es, Eltern zur Erziehung zu befähigen, die Kinder und Jugendlichen in ihre Familien zurückzuführen, sobald dies möglich ist, und den jungen Menschen dabei zu helfen, selbstständig zu werden“, bekräftigt die Bürgermeisterin.

Mehr Schulbegleitung wegen Corona

Welche Auswirkungen aber hat die Corona-Pandemie auf die Erziehungshilfe? „Im Jahr 2021 musste viel häufiger geprüft werden, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt“, sagt Felthaus. „Das führt allerdings nicht unweigerlich zu mehr Hilfen.“ Sprunghaft angestiegen seien allerdings die Fälle, in denen eine Schulbegleitung oder eine Lerntherapie wie bei Dyskalkulie notwendig wird.

