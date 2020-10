Leipzig

Die neuen Farben an der Universität Leipzig sind rot, orange, gelb und grün. Sie bestimmen den Rhythmus der Studierenden, ihren Alltag, die Geschäftigkeit auf dem Campus. Mit der vierfarbigen Corona-Ampel liefert die Uni seit geraumer Zeit eine Art Orientierungssystem, das sich an dem aktuellen Infektionsgeschehen der Stadt orientiert.

Grün fordert Maßnahmen, mit denen alle schon seit Monaten auch im Privaten zu leben gelernt haben – Abstand, Maske, Lüften. Rot: Das totale Herunterfahren, die Schließung. Aktuell steht die Ampel auf gelb. Konkret bedeutet das: Digitale Lehre vor Präsenz. Und das zum offiziellen Semesterstart am 26. Oktober. Das neue akademische Halbjahr, das für knapp 7000 Studienanfänger den Startschuss für einen neuen Abschnitt in ihrem Leben bedeutet, beginnt wie das Sommersemester endete – mit unsicheren Aussichten auf die Zukunft.

Vor dem Neuen Augusteum stehen eigentlich immer viele Räder. Und Menschen. Touristen, die die eindrucksvolle Fassade in Bildern festhalten. Studierende, die auf Freunde warten. Immer ein geschäftiges Gewusel, nicht nur zum Studienstart. An diesem Montag sind es lediglich ein paar Absolventen, die ein Erinnerungsfoto schießen. Vor dem Eingang wirbt die Uni auf einem Aufsteller mit dem Verkauf von Alltagsmasken mit hauseigenem Emblem.

In der schneeweißen Eingangshalle ein ähnliches Bild: Zwei Männer schieben behäbig gestapelte Stühle ins angrenzende Paulinum. Die Immatrikulationsfeier findet in diesem Jahr dort statt. Vor dem großen Hörsaal Klebestreifen, die den Einlass koordinieren sollen. Die kleine Galerie ist mit einem Rollgitter verriegelt. In der Mensa des Studentenwerks überall Flatterband. Die Pasta-Bar in der Mitte, um die sich sonst etliche Hungrige scharen, leer. Lediglich ein Viertel der Sitzplätze ist geblieben.

Wer an diesem Vormittag den ersten offiziellen Schritt ins Leipziger Unileben wagt, muss ein mulmiges Gefühl haben. Auch wenn die ersten Tage verwirrend und überfordert sein mögen, der übliche Tumult schafft auch Sicherheit, vielleicht ein Gefühl von Zugehörigkeit.

Erstes Kennenlernen digital

Eines, das Hatsi bislang nicht wirklich spürt. Die junge Frau fängt in diesem Wintersemester an, Medizin zu studieren. Sie ist seit zwei Jahren in Leipzig, ihre Familie lebt im Iran. Sie ist froh, dass sie sich zumindest um die Wohnungsproblematik so keine Gedanken machen muss. Ein wenig verloren fühlt sie sich trotzdem. Ihre Mitstudierenden hat sie online gesehen, im Rahmen einer Vorlesung. Ihre Namen kennt sie nicht. Die 20-Jährige hofft, dass sie Kontakt in den Seminaren aufbauen kann, in denen sie sich treffen müssen.

Lieber den ganzen Tag Bibliothek als alleine im Wohnheim: Hatsi (22) studiert Medizin im ersten Semester. Quelle: André Kempner

Ansonsten möchte sie jeden Tag, sofern sie einen Platz reservieren kann, in der Bibliothek verbringen. Wenn das nicht klappt, sucht sie sich eine Bank auf dem Campus. Für die Vorlesung um zwölf Uhr blieben dieses Mal nur die Fliesen des Unibodens. „Ich wechsel heute immer zwischen Bibliothek und Flur. Ich kann in der Bibliothek nicht einer Vorlesung folgen, deshalb gehe ich raus.“ Besser so als Zuhause zu bleiben, sagt sie

Ein Gefühl von Alltag

So ähnlich sehen es auch Antonia und Jasmin. Sie haben sich einen Tisch in der Nähe der Hörsäle gesichert. Sie studieren im dritten Semester Wirtschaftswissenschaften und genießen es, dass der Campus zumindest wieder offensteht. „Die Lernumgebung ist hier einfach eine andere. Außerdem hat man so ein wenig das Gefühl von Alltag, wenn man seine vier Wände verlässt. Wir machen das solange, bis die Uni wieder dicht macht“, sagt Antonia.

Zusammen am Campus lernen: Jasmin (19) und Antonia (20) (v.l.) sind im dritten Semester Wirtschaftswissenschaften Quelle: André Kempner

Der Plan war es, der Einführungsveranstaltung für Statistik gemeinsam online zu folgen. Leider wollte der Server nicht so wie sie. Nach ein paar Versuchen dann die Info per Mail: Die Vorlesung entfällt. Ein gelungener Auftakt ins digitale Wintersemester sieht anders aus.

Ein Wiedersehen abseits des Uni-Fahrplans

Aber nicht alle Studierenden sind zum Auftakt auf dem Campus, um zu lernen. Es ist auch ein Wiedersehen von Kommilitonen, die das letzte Mal vor Wochen von Angesicht zu Angesicht miteinander gesprochen haben. So wie bei Hagen und Tim. Die Jura-Studenten müssen selbst überlegen, wann genau. Getroffen haben sie einander dennoch eher zufällig. Sie wollten Unterlagen aus einem Buchladen abholen.

Haben sich durch Zufall in der Nähe vom Campus getroffen: Hagen (20) und Tim (19) (v.l.), Rechtswissenschaftsstudenten im dritten Semester. Quelle: André Kempner

„Und dann dachten wir, dass wir mal auf den Campus gehen und gemeinsam in der Mensa essen. Es ist schön, mal wieder hier zu sein“, sagt Hagen. Dass das in den nächsten Monaten nicht häufig der Fall sein wird, weiß er. „Bei uns ist alles weitestgehend über Hybrid-Veranstaltungen organisiert.“ Ein Teil der Studierenden hört von Zuhause zu, ein anderer ist vor Ort. Dass sich das jederzeit wieder ändern kann, beweist die Corona-Ampel.

Neuanfang in Leipzig: Lea (19) beginnt in diesem Jahr ihr Übersetzerstudium. Quelle: André Kempner

Für Erstis: Einführungswochen light

Nur ein paar Meter weiter sitzt Lea und raucht. Sie ist zu diesem Zeitpunkt fast die einzige auf dem Innenhof. Die 19-Jährige kommt gerade aus einem Spanisch-Seminar, sie studiert Übersetzung im ersten Semester. Lea ist froh, in der Uni zu sein. Bis auf eine Einführungsveranstaltung lief in den Wochen vor dem Start nämlich nicht viel.

Dennoch haben sie und ihre Mitstudierenden es geschafft, sich über soziale Netzwerke zu finden, haben sogar eine WhatsApp-Gruppe gegründet. So fühle man sich weniger allein mit der ganzen Organisation und überhaupt, sagt sie. In diesem Semester gibt es nicht nur Lehre digital, sondern auch Solidarität.

Hatsi, Antonia, Jasmin, Hagen, Tim und Lea – sie alle haben sich auf die gegenwärtigen Umständ eingestellt. Doch nur weil man sich an etwas gewöhnt, da sind sie sich einig, heißt es nicht, dass es einem auch gefällt.

Von Lisa Schliep