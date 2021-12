Wie aussagekräftig ist die Corona-Inzidenz in Sachsen noch?

Leipzig

Wer in diesen Tagen auf die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) blickt, wird Zeuge der Ungewissheit. Die Daten würden, so das Institut, „nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben“. Am Mittwoch vermeldete das Institut für Leipzig eine Inzidenz von 213, sachsenweit ging der Wert von knapp 400 deutlich auf 328 zurück. Wie lassen sich die Fallzahlen also interpretieren, die das RKI für den Freistaat und die Stadt Leipzig ausweist?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nannte am Mittwoch vor allem zwei Gründe für fallende Inzidenz-Werte: So sei die Zahl der Testungen über die Feiertage eingebrochen, durch eine Unterbesetzung der Gesundheitsämter würden die Corona-Fälle zudem verspätet weitergeleitet.

Das Leipziger Gesundheitsamt hat auch über Weihnachten gearbeitet

Das Leipziger Gesundheitsamt dementiert gegenüber der LVZ allerdings einen Meldeverzug. Während Gesundheitsämter in anderen Städten über die Feiertage gar nicht besetzt waren und nun mit Nachmeldungen beschäftigt sind, hat die Leipziger Behörde eigenen Angaben zufolge gearbeitet. Wie ein Sprecher der Stadt Leipzig erklärte, seien auch „alle Zahlen weitergeleitet“ worden. Vor dem Hintergrund kommt die Behörde zu dem Schluss, dass keine Verzögerung bei der Daten-Übermittlung vorliege.

Von einem geringen Testaufkommen berichten das Sächsische Sozialministerium und das Leipziger Gesundheitsamt gleichermaßen. Wie stark die Testungen eingebrochen sind, kann das Ministerium in Dresden allerdings nicht mitteilen. „Ein Test an sich ist nicht meldepflichtig. Meldepflichtig sind allein die Tests, die durch offizielle Teststellen, Ärzte etc. abgenommen wurden und ein positives Ergebnis ergeben haben“, erklärt eine Sprecherin. Heißt im Umkehrschluss: Wie oft auf Corona getestet wurde, weiß am Ende nur der Anbieter.

RKI erwartet erst im Januar verlässliche Zahlen

Und warum die niedrigen Testzahlen? Bei der Begründung sind sich Gesundheitsamt und Sozialministerium einig: So seien Schulen geschlossen, wegen einer hohen Zahl an Urlaubern werde zudem weniger in den Betrieben getestet. „Höchstwahrscheinlich werden derzeit auch viele Menschen trotz aufgetretener Symptome keinen Arzt bzw. Testzentrum aufgesucht haben“, erklärt das Sozialministerium. Es sei daher „nicht sachgerecht, aus den Meldedaten über die Feiertage Schlüsse auf das tatsächliche Infektionsgeschehen zu ziehen“.

Das RKI erwartet erst um den 10. Januar wieder valide Daten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht inzwischen davon aus, dass die Inzidenz „zwei bis drei Mal so hoch“ liegt wie gemeldet.

Von Florian Reinke