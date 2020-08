Wie bekomme ich in Leipzig noch einen Kleingarten?

Leipzig

„Wer einen Kleingarten pachten möchte, sollte sich vorher mit dem Thema befassen“, sagt Robby Müller. Als Vorsitzender des Leipziger Stadtverbands der Kleingärtner hat er mit vielen Kleingartenvereinen der Stadt zu tun und weiß, was sie beschäftigt. In diesem Jahr ist das besonders die steigende Nachfrage nach Gärten. Schon in den letzten zwei Jahren seien Schrebergärten in Leipzig immer beleibter geworden. Die Pandemie habe den Run aber noch verstärkt, erzählt Müller.

In einigen Vereinen gibt es bereits Wartelisten. Hier kann man schonmal bis zu zwei Jahre auf einen Garten warten. Zu den Trendgebieten, wie Robby Müller sie nennt, gehören die Stadtteile Schleußig, Connewitz und auch die Südvorstadt. In Anlagen wie dem traditionsreichen „Dr. Schreber“-Verein oder Leipzigs größter Kleingartenanlage „An der Dammstraße“ in Schleußig ist die Nachfrage besonders groß.

Direkter Kontakt zu den Vereinen

Für die Schrebergarten-Suche empfiehlt Müller den direkten Kontakt zu den Vereinen. „Die Schaukästen in den Anlagen sind ein guter Anlaufpunkt“, so der Vorsitzende. Meist sei hier eine Telefonnummer ausgehängt, über die Kontakt mit dem Wunsch-Verein aufgenommen und freie Gärten erfragt werden könnten. Die meisten Vereine haben außerdem eine Homepage.

Der Andrang ist im Leipziger Stadtgebiet besonders groß. Doch auch im Umland seien Gärten beliebter geworden, bestätigt Kreisverbands-Vorsitzender Ralf-Dirk Eckardt. „Es gibt auch Familien, die in Leipzig wohnen und eine Parzelle im Umland pachten, weil sie in der Stadt keine bekommen haben“, so Eckardt. In Taucha oder Schkeuditz etwa gebe es noch viele freie Gärten. Der Kreisverband hat auf seiner Homepage eine „Gartenbörse“ eingerichtet, in die Pächter und Vereins-Vorstände freie Gärten melden können. Zurzeit ist hier nur der „ BM Engelsdorf“ verzeichnet.

Mitgliedschaft im Verein und Pacht

Wer das Glück hat, einen freien Garten ergattert zu haben, muss zunächst Mitglied im Kleingartenverein werden. Die Parzelle wird vom Verein gepachtet und kostet in Leipzig circa einen Euro pro Quadratmeter. Für 200 Euro im Jahr gibt es also einen Garten mit 200 Quadratmetern. Hinzu kommen die Kosten für Vereinsmitgliedschaft und Nebenkosten wie Wasser und Strom. Auf den meisten Gärten steht eine Laube, die dem Vorpächter abgekauft werden muss. Die Preise sind, je nach Qualität und Größe der Laube, recht unterschiedlich. In der Preisspanne von 120 bis zu 7000 Euro müsse man kalkulieren, so Müller.

Ein Drittel Obst und Gemüse ist Pflicht

„Mit einer Mitgliedschaft im Kleingarten gehen nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten einher“, betont Robby Müller. Auf einem Drittel der Gartenfläche muss Obst und Gemüse angebaut werden. Eine kleingärtnerische Nutzung muss erkennbar sein. Wer sich nur Pool und Grill in die Parzelle stellen will, sei im Kleingartenverein nicht an der richtigen Stelle.

Gemeinschaft ist in den Vereinen ein wichtiger Faktor. Die Vorstände arbeiten ehrenamtlich und auch von den Gartenfreunden wird Beteiligung gefordert. Jährlich müssen Arbeitsstunden geleistet werden, um Wege und gemeinschaftlich genutzte Flächen instandzuhalten. Zurzeit ist es auf Grund der hohen Nachfrage zwar nicht unbedingt leicht, Teil der Kleingarten-Gemeinschaft zu werden. „Man kann´s nur versuchen“, empfiehlt Robby Müller.

Von Lilly Günthner