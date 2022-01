Wie das Ende der Plastiktüte Leipzig verändert – die Reportage zum Hören

Leipzig

Es regnet in Strömen, als die Menschen mit ihren Einkäufen aus dem Supermarkt in der Leipziger Innenstadt kommen. Ein Mann hält unter einem Dach an und schaut skeptisch auf seine prall gefüllte Tragetasche aus Papier. Er muss sich beeilen. Der Regen weicht sonst das Material auf – die Tüte könnte reißen und die frischen Einkäufe auf dem nassen Parkplatz landen.

Mit einem Beutel aus Plastik würde das nicht passieren. Die gibt es an der Kasse nicht mehr: Seit 1. Januar dürfen keine leichten Kunststofftragetaschen mehr an Endverbraucher abgegeben werden.

Wie sich das auswirkt, können Sie hier lesen – oder im Reportage-Podcast zu Hören.

Die LVZ-Reportage zum Hören

Von LVZ