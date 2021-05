Leipzig

Dass es laut werden kann im Leipziger Süden, war abzusehen an diesem Mittwoch – wenn im Minutentakt Fahrzeuge eine Baustelle ansteuern, ist das auch wenig verwunderlich. Am Morgen haben die Bauarbeiten am Wärmespeicherfundament des neuen Gaskraftwerks in der Bornaischen Straße begonnen – und das gleich inklusive Früh- und Spätschicht. Während die Arbeiten schon um sieben Uhr morgens aufgenommen wurden, war ein Ende erst gegen Mitternacht avisiert – Anwohner wurden daher vorgewarnt.

Das Fundament muss hohe Anforderungen erfüllen

Dass Bauarbeiten so spät am Tag vorgenommen werden, gilt als ungewöhnlich – in diesem Fall aber als unumgänglich. 1700 Kubikmeter Beton müssen eingebaut werden, pro Stunde sind etwa 100 bis 120 Kubikmeter möglich. Das Fundament, es dient zur Lastaufnahme des Wasserspeichers, muss homogen sein, Risse darf es keine geben. Wie die Stadtwerke betonen, bestünden „sehr hohe Qualitätsanforderungen“ an das Fundament, durch die großen Wassermengen muss es einer hohen Last standhalten.

Der Beton soll daher in einem Zug eingearbeitet werden – ein schweres Unterfangen, denn für so viel Material muss erst einmal gesorgt sein. Die Stadt wusste sich zu helfen: Vier ganze Betonwerke wurden in der Region angeheuert. „Wir kaufen jeweils die komplette Tageskapazität auf“, sagte Frank Viereckl, Sprecher der Leipziger Gruppe. Ein Mitarbeiter von einem der beteiligten Unternehmen sprach von Herausforderungen, die sonst nur aus der Taxi- oder Lkw-Branche geläufig sind: Die Arbeitszeiten der Lastwagenfahrer müssen überwacht und organisiert werden – von sieben bis 22 Uhr am Steuer zu sitzen, wäre nämlich grob fahrlässig.

