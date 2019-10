Wie der Anschlag in Halle für Panik in Leipzig sorgte

Leipzig

Es waren Stunden der Ungewissheit in Leipzig. Der Terroranschlag mit zwei Toten im 40 Kilometer entfernten Halle und die anschließende Flucht des Attentäters Stephan B. durch Sachsen-Anhalt hielten in der Messestadt am Mittwoch Behörden, Kliniken und auch die Veranstalter des Lichtfests in Atem. Wegen der angespannten Sicherheitslage war zwischenzeitlich auch eine Absage des abendlichen Gedenkens an die Friedliche Revolution nicht ausgeschlossen. Das bestätigten die Veranstalter und Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze am Donnerstag der LVZ.

Gegen 15 Uhr kamen Vertreter der Polizeibehörden, der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM), Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) sowie Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) zu einer Sicherheitsberatung zusammen. Zentrale Frage: Kann das Lichtfest wie geplant stattfinden oder müssen die Gedenkfeierlichkeiten mit Zehntausenden Teilnehmern ausfallen? Immerhin hieß es zu dieser Zeit, dass einer oder mehrere Täter noch auf der Flucht sind. Im Großraum Leipzig/Halle liefen zeitgleich mehrere Polizeieinsätze – mit unklarem Ausgang.

Fake News über 50 Terroristen und Schüsse in Leipzig

„Eine Absage ist immer eine Option in solchen Situationen. Wir hatten eine Lage, die sich sehr unübersichtlich gestaltet hat“, erklärte Polizeichef Schultze im Gespräch mit der LVZ. Die Sicherheitsbehörden standen daher im ständigen Austausch. „Für Leipzig gab es aber zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr“, betonte Schultze, der sich in der Sicherheitsberatung persönlich für die Durchführung des Lichtfests aussprach. „Das Lichtfest stand weder auf der Kippe noch vor dem Abbruch“, stellte Schultze klar. „Dies wäre nur denkbar gewesen, wenn sich die Lage anders entwickelt hätte.“

Nachrichten über einen flüchtenden Täter und auch Fake News sorgten jedoch in Leipzig für erhebliche Unruhe. Es kursierte in WhatsApp-Gruppen die Sprachnachricht einer Frau, dass in Leipzig-Wiederitzsch zwei Menschen angeschossen worden seien – was sich als unwahr herausstellte. Möglicherweise handelte es sich um eine Verwechslung: In Wiedersdorf bei Landsberg ( Saalekreis) hatte der Attentäter Stephan B. am Nachmittag einen Elektriker und dessen Partnerin in einer Werkstatt verletzt, als er sein Fluchtfahrzeug wechselte.

„In einer anderen Nachricht hieß es, 50 Terroristen würden Leute in der Stadt erschießen“, berichtet Leipzigs Polizeichef. Die Lage habe sich durch Gerüchte und Spekulationen in sozialen Netzwerken enorm hochgeschaukelt und die Arbeit der Ermittlungsbehörden erschwert. „Für mich sind da auch Erinnerungen an München wach geworden“, erklärte Schultze und spielte auf den Amoklauf eines 18-Jährigen im Olympia-Einkaufszentrum München an, bei dem 2016 neun Menschen starben. Auch hier hatten sich Falschmeldungen in sozialen Medien in Windeseile verbreitet.

Leipziger Krankenhäuser in Alarmbereitschaft

Teilweise führte die Unsicherheit auch in Leipzig zu panischen Szenen: In einigen Schulen wurden Türen verriegelt. Besorgte Eltern, die ihre Kinder abholen wollten, kamen nicht hinein. Die Nachricht über einen Amokalarm in Markranstädt, welcher sich letztlich nicht bestätigte, sorgte für zusätzliche Verunsicherung. Aus Vorsichtsgründen entschieden sich manche Sportvereine dazu, Trainings am Abend ausfallen zu lassen und informierten die Mitglieder via WhatsApp.

Auch Krankenhäuser wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Gerüchte, wonach die Notaufnahme in der Leipziger Uniklinik geräumt wurde, dementierte ein Sprecher auf LVZ-Anfrage. Im Klinikum St. Georg wurde die unklare Lage rund um Halle in einer Sitzung besprochen. „Wir sind immer für Fälle mit vielen Verletzten gerüstet“, hieß es von einer Sprecherin. Werde durch die Leitstelle ein Notfall ausgerufen, setze sich automatisch eine Alarmierungskette in Gang, die zusätzliche Kräfte ins Krankenhaus rufe. Am Mittwoch war dies zum Glück nicht notwendig.

Polizei-Hundertschaften sichern Lichtfest ab

Das Lichtfest ging am Abend schließlich wie geplant über die Bühne – mit einer Schweigeminute für die Opfer des Attentats. Die Sicherheitsvorkehrungen waren bereits im Vorfeld so hoch wie selten bei einer Großveranstaltung in Leipzig. So schützten – erstmals in dieser Art – massive Sperren in Form von Schuttcontainern und Betonblöcken die Zufahrten zum City-Ring, der ab 16 Uhr für die Gedenkveranstaltung gesperrt war. Die Polizei war mit mehreren Hundertschaften im Einsatz, hinzu kam eine dreistellige Anzahl an Ordnungsdienstmitarbeitern des Veranstalters.

In der Innenstadt tummelten sich prominente Gäste, darunter Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ( SPD), dessen Personenschützer vom Bundeskriminalamt ( BKA) die Gefährdungslage permanent beobachteten. Nach LVZ-Informationen hielten sich auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes ( LKA) in Bereitschaft, um im Notfall einzugreifen. Am Nachmittag bezogen Polizisten zudem Stellung vor der Israelitischen Religionsgemeinde in der Löhrstraße, wie vor allen jüdischen Einrichtungen sachsenweit.

Weniger Lichtfest-Besucher nach Anschlag

75.000 Menschen strömten letztlich am Abend in die Innenstadt, um an die entscheidende Montagsdemo mit mehr als 70.000 Teilnehmern vor 30 Jahren, am 9. Oktober 1989, zu erinnern. „Wir haben uns über die vielen Menschen gefreut, die gesagt haben: Wir setzen ein Zeichen und lassen uns nicht von Terror unter Druck setzen“, sagte Lichtfest-Organisatorin Marit Schulz am Donnerstag der LVZ. Die LTM habe jedoch auch Nachrichten von potenziellen Besuchern erhalten, die sich entschieden hätten, aufgrund der Sicherheitslage zu Hause zu bleiben. „Das muss man respektieren“, so Schulz.

