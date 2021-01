Wie der Impfstart in einem Leipziger Pflegeheim abläuft

Leipzig

Dafür, dass Matthias Rösner kurz davor steht, der Gefahr des Coronavirus zu entkommen, wirkt er schon fast lässig. Ob er sich freue, geimpft zu werden? „Ich bin damit einverstanden“, stellt der 68-jährige Senior nüchtern fest, um 30 Sekunden und einen Einstich später zu fragen: „War das jetzt schon die richtige Impfung?“ So entspannt geht es dann insgesamt doch nicht zu im Pflegeheim Marthahaus. Die Einrichtung in der Löhrstraße ist die erste der Diakonie in Leipzig, in der breitflächig geimpft wird.

Hans-Christian Traut, für das Pflegeheim zuständiger Arzt, und Hautärztin Susanne Knoll, eilen von Raum zu Raum, um das Vakzin der Firmen Biontech und Pfizer zu verabreichen. Die Wirksamkeit liegt laut Herstellerangaben bei 95 Prozent. Nicht alle Pflegebedürftigen sind in der Lage, das Bett zum Impfen zu verlassen, daher bekommen die Schwächsten wie Matthias Rösner den Impfstoff direkt im Zimmer verabreicht. „Heute funktioniert alles sehr gut“, sagt Hans-Christian Traut, andere Bewohner und Pflegekräfte wurden zu dem Zeitpunkt bereits im Speisesaal gespritzt.

Anzeige

Einverständnis notwendig

Den Start der Immunisierungen hat man sehnlichst erwartet. Entsprechend wurden schon vor zwei Wochen die Vorbereitungen getroffen, wie Traut erklärt. „Wir wussten, dass es bald mit dem Impfen losgeht, daher haben wir vor 14 Tagen Zustimmungszettel eingesammelt“, so der Mediziner. Denn vor der Injektion ist das Einverständnis der Bewohner oder der Bevollmächtigten notwendig. „Dass alle registriert werden müssen, ist die Schwachstelle“, sagt Traut.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuletzt war allerdings von ganz anderen Problemen die Rede: Es mangelt an Impfbereitschaft bei den Pflegekräften. Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sah sich gezwungen, an das Personal in Pflegeeinrichtungen zu appellieren, das Impfangebot wahrzunehmen. Susanne Straßberger, Sprecherin der Diakonie Leipzig, dementiert: „Das ist bei uns gar nicht der Fall. Die Impfbereitschaft ist insgesamt sehr hoch, bei den Bewohnern werden sogar bis auf drei Personen alle geimpft.“ Das Haus im Zentrum-Nord verfügt über 49 Pflegeplätze.

Angst vor Ansteckung

Im Heim erwartet man nun angenehmere Umstände für die Bewohner. „Wir hoffen, dass sich der Pflegebetrieb nun bessert“, erklärt sie. Denn alle Senioren gehören zur Risikogruppe, die Angst vor einer Ansteckung ist immer präsent. Bis diese Angst schwindet, dauert es allerdings noch drei Wochen – dann wird die zweite Dosis verabreicht. Diese ist notwendig, damit der Impfstoff seine volle Wirksamkeit entfalten kann.

Von Florian Reinke