Wie der „Rasende Roland“ von Rügen an den Markkleeberger See kommt

Am Ufer des Markkleeberger Sees ist es still geworden, alles wirkt verlassen, nur ein paar Spaziergänger sind an diesem trüben Wintertag unterwegs. Doch hinter den Fenstern einer Werkstatt herrscht noch emsiges Treiben und manchmal blitzt sogar der Lichtbogen eines Schweißgerätes auf. Was mag da vor sich gehen?