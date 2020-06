Leipzig

Jahrzehntelang hatten die SED und ihre Geheimpolizei das wahre Ausmaß des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR verschleiert: Fotos und Filmaufnahmen wurden beschlagnahmt und unter Verschluss gehalten; Zeitzeugen wurden zum Schweigen gebracht. Erst 2003, zum 50. Jahrestag, gab es eine Vielzahl neuer Forschungen, Ausstellungen und Bücher. Seitdem ist klar, dass sich der Volksaufstand am 17. Juni 1953 innerhalb weniger Stunden wie ein Flächenbrand an insgesamt über 750 Orten in der gesamten DDR ausgebreitet hatte. Die Forscher der Leipziger Gedenkstätte Museum in der „Runde Ecke“ haben jetzt eine bemerkenswerte neue Entdeckung gemacht. Sie stießen bei der gezielten Aufarbeitung der Fotos dieses Tages aus Leipzig auf Aufnahmen, die ein mutiger Fotograf von einem Trauerzug machte, auf dem am Nachmittag der wenige Stunden zuvor erschossene Dieter Teich durch die Leipziger Innenstadt getragen wurde – vorbei an aufgefahrenen Sowjetpanzern. Tausende Leipziger begleiteten den Zug und Passanten legten Blumen auf den Toten.

Normen und Strafen verschärft

Der beim VEB Mitteldeutscher Feuerungsbau in Holzhausen angestellte Dieter Teich war an diesem Tag in den frühen Mittagsstunden mit einer großen Menschenmenge vor die Stasi-Untersuchungshaftanstalt in der Beethovenstraße gezogen. Die Leipziger verlangen dort die Freilassung von Inhaftierten. Denn die Partei- und Staatsführung hatte in den Wochen vor dem Aufstand nicht nur die Arbeitsnormen deutlich erhöht, sondern auch Strafrechtsbestimmungen drastisch verschärft. „Nach dieser Verschärfung reichten damals schon geringfügige Verfehlungen am Staatseigentum aus, um für viele Jahre ins Gefängnis zu kommen“, schildert Tobias Hollitzer, Leiter der Gedenkstätte „Runde Ecke“, eine der Ursachen, die die Menschen aufbrachte. „So war zum Beispiel eine Frau inhaftiert worden, die eine Tasche voll Kohlebriketts am Bahndamm aufgelesen hatte, die von den Waggons gefallen waren. Ein Betriebseigentümer war in Haft, weil er aus der Firmenkantine zehn Eier genommen hatte.“

Dramatik in der Beethovenstraße: Ein Volkspolizist zieht am Vormittag des 17. Juni 1953 seine Pistole – vor ihm Demonstranten, unter denen sich auch der 19-jährige Arbeiter Dieter Teich befand. Quelle: GMRE (Lothar Noll)

3200 Schüsse fallen

Vor dem Untersuchungsgefängnis in der Beethovenstraße eskaliert am Vormittag des 17. Juni 1953 die Situation, nachdem die SED-Bezirksleitung um 11.40 Uhr den Befehl ausgegeben hatte, Dienststellen wie diese „unter keinen Umständen“ aufzugeben. Am Eingang ziehen Volkspolizisten auf und ein Foto zeigt, wie einer der Polizisten mit seiner Pistole in die Menge zielt (siehe Fotos). Diese Aufnahmen werden später publik, weil sie der Leipziger Lothar Noll im Reifen seines Fahrrads in den Westen schmuggelt. Um 15 Uhr schießt die Volkspolizei dort erstmals mit scharfer Munition; insgesamt werden an diesem Tag in Leipzig 3200 Schuss aus Karabinern und Pistolen auf Demonstranten abgegeben. In der Beethovenstraße wird der 19-jährige Dieter Teich vor der Haftanstalt von Kugeln getroffen und stirbt. Er ist der erste Leipziger Tote an diesem Tag – sechs weitere sollen noch folgen, 95 Leipziger werden – teilweise schwer – verletzt. „Arbeitermörder“ hallt es bald durch Leipzig – skandiert von Tausenden aufgebrachten Demonstranten. „Die Täter wurden nie zur Verantwortung gezogen, die Todesumstände nicht ermittelt“, hat Gedenkstättenleiter Hollitzer recherchiert.

In der Beethovenstraße zielt der Volkspolizist auf Menge der Demonstranten. Ob dieser Mann geschossen hat, ist nicht bekannt. Auch seine Identität ist nicht bekannt. Aber kurz nach dieser Aufnahme fielen in der Beethovenstraße Schüsse und Dieter Teich wurde tödlich getroffen. Quelle: GMRE (Lothar Noll)

27 ­000 Leipziger im Streik

Innerhalb kurzer Zeit verbreitet sich die Nachricht vom Tod des jungen Arbeiters in der ganzen Stadt. An Hauswänden, Haltestellen und Straßenbahnen stehen jetzt noch mehr Sprüche wie „Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille“ und „Wir fordern Butter, keine Kanonen, Freiheit und mehr Lohn!!!“, auch „Nieder mit der Regierung“ und „Wir fordern freie Wahlen“. An der Einmündung zum Salzgäßchen setzen empörte Demonstranten den Pavillon der Nationalen Front in Brand. „Die in der Nationalen Front gleichgeschalteten Blockparteien waren das Symbol für das Vorspielen einer Demokratie, obwohl die SED in Wirklichkeit auch in der DDR eine Ein-Parteien-Diktatur aufgebaut hatte“, sagt Hollitzer.

Auf dem Markt geht ein Zeitungskiosk als Protest gegen die tägliche Propaganda in Flammen auf, Sichtagitation wird von den Häusern gerissen und in der Petersstraße zerbersten Scheiben eines HO-Kaufhauses. „Damals gab es ja immer noch Lebensmittelkarten und alles, was in der HO frei angeboten wurde, war extrem teuer“, schildert Hollitzer. Die massiven Versorgungsengpässe waren ein weiterer Grund für die Unzufriedenheit. In Leipzig streiken auch deshalb an diesem Tag in 81 Betrieben fast 27­ 000 Arbeiter und Angestellte, 40 000 demonstrieren auf verschiedenen Wegen durch die Stadt.

Auch dieses Foto sollte niemand sehen und wurde von der Stasi kurz nach dem 17. Juni 1953 beschlagnahmt. Es zeigt, wie sich Demonstranten in der Grimmaischen Straße nicht von sowjetischen Panzern einschüchtern lassen. Quelle: BStU (BVfS Leipzig)

Funktionäre verschanzen sich

Dieser Volksaufstand ruft die Besatzungsmacht auf den Plan. An allen wichtigen Punkten der Stadt rollen ab den frühen Nachmittagsstunden Panzer der Sowjetarmee in Position und die Funktionäre der SED sowie die Stasi verschanzen sich in ihren Gebäuden. Im Gegensatz zum benachbarten Halle oder zu anderen Städten wie Görlitz gibt es in Leipzig aber keine zentrale Streikleitung, keinen zentralen Forderungskatalog. Es gelingt weder, den örtlichen Radiosender noch ein Gebäude der Staatsmacht zu besetzen. „In Leipzig gab es keine Führungsfiguren des Aufstandes“, so Hollitzer. „Deshalb gab es auch keine zentrale Demonstration und keine zentrale Kundgebung. Stattdessen fand eine Vielzahl immer neuer Demonstrationen statt, die unkoordiniert durch die Stadt zogen.“ Auf Fotos und den wenigen Minuten Filmmaterial ist zu sehen, dass vor allem junge Leute demonstrierten und sogar Schulkinder unter ihnen waren. „Es war absolut friedlich und hatte bis zum Mittag fast einen Volksfestcharakter“, vergleicht Hollitzer die Situation mit den Montagsdemonstrationen von 1989.

Sowjets verhängen Ausnahmezustand

Nach den willkürlichen Schüssen der Volkspolizei in die Menge vor dem Stasi-Gefängnis formiert sich gegen 15 Uhr der Trauerzug mit dem aufgebahrten Dieter Teich durch die Innenstadt. Trotz Sowjetpanzer und Soldaten ziehen die Demonstranten durch die Grimmaische Straße bis vor den Hauptbahnhof. Dort stoppen Volkspolizisten die Menschenmenge unter Androhung von Waffengewalt und beschlagnahmen den Leichnam.

Noch am selben Abend verhängen die Sowjets den Ausnahmezustand, der in Leipzig vier Wochen andauern wird. Während dieser Zeit kommt auch der erste und einzige Leipziger Volkspolizist zu Tode. Der zunächst von der SED-Propaganda als Held und Opfer „faschistischer Provokateure“ gefeierte Erich Kunz wurde bald aber nicht mehr öffentlich gewürdigt. „Aus internen Quellen geht hervor, dass er irrtümlich von sowjetischen Besatzungssoldaten erschossen wurde, als er in der Sperrzeit mit einem Polizeiauto unterwegs war“, berichtet Hollitzer.

Die Suche nach „Rädelsführern“

Nach der blutigen Niederschlagung des Volksaufstandes beginnt auch in Leipzig die fieberhafte Suche nach den „Rädelsführern“. Denn die DDR-Machthaber haben sich angesichts der protestierenden Massen entschlossen, diese in „Rädelsführer“ und „Mitläufer“ zu spalten. „Das ist übrigens die gleiche Strategie, die die SED auch bei der Friedlichen Revolution nach dem 9. Oktober 1989 mit der ‚Dialogpolitik‘ anwandte“, sagt Hollitzer.

Viele kleine Funktionäre beteiligen sich an Denunziationen. So geht bei der Volkspolizei eine Meldung ein, dass aus dem Fotoatelier an der Ecke Universitätsstraße 2 – dort, wo heute Lehmann’s Buchhandlung steht – fotografiert worden sei. In der Folge wird auch der Fotograf Alexander Erdmann vorgeladen. Es stellt sich heraus, dass er den Trauerzug in der Grimmaischen Straße direkt aus seinem Atelier dokumentiert hatte. Er wird ultimativ aufgefordert sämtliche Fotos und Negative herauszugeben, um deren Verbreitung zu verhindern.

Ein überraschender Fund

1999 finden Bauarbeiter bei der Sanierung eines Leipziger Gebäudes Fotos, die ebenfalls den Trauerzug vom 17. Juni 1953 in der Grimmaischen Straße zeigen. Die Bilder werden im Zeitgeschichtlichen Forum abgegeben und in die dortige Sammlung aufgenommen. Die Forscher der „Runden Ecke“ entdecken sie bei den Recherchen für eine App, mit der ein geführter Rundgang zu den Orten des Volksaufstandes möglich werden soll. „Wir haben versucht, alle Fotos über den 17. Juni 1953 in Leipzig zusammenzutragen, und sie ausgewertet“, erzählt Museologin Susanne Beutler von der „Runden Ecke“. „Bei den Recherchen fanden wir im Stasi-Unterlagenarchiv auch die Akte zu dem Fotografen Erdmann mit den darin abgelegten Negativstreifen und mir wurde schnell klar, dass diese Fotos von derselben Stelle aus aufgenommen worden waren wie die aus dem Dachbodenfund“. Ein Vergleich ergab, dass viele Fotos identisch waren, aber einige gab es nur bei den später von den Bauarbeitern gefundenen Abzügen.

Ein Fotograf wagt viel

Seitdem steht fest: Die auf dem Dachboden gefundenen – bisher anonymen – Fotos stammen tatsächlich von Alexander Erdmann. Und in den von der Volkspolizei beschlagnahmten Negativen fehlt eine Reihe von Aufnahmen, die der Fotograf offenbar nicht herausgegeben hatte. Auch hatte er Abzüge von verschiedenen Negativen behalten. „Die Volkspolizisten hätten an den Negativ-Nummern merken können, dass Bilder fehlen“, sagt Beutler. „Dann hätte man ihm vorwerfen können, dass er Beweismittel unterschlagen hat, um sie in den Westen zu bringen. Das hätte ihn sein Atelier kosten und vielleicht sogar ins Gefängnis bringen können.“ Deshalb sei es mutig gewesen, diese Dokumente des Aufstandes nicht herauszugeben – bekannt wurde dieser Akt widerständigen Verhaltens aber erst jetzt durch die Recherchen in der „Runden Ecke“.

Die Recherchen ergaben, dass Erdmann 1958 illegal nach Westdeutschland verzogen war und dort in Duisburg ein neues Fotostudio betrieben hatte, dass anschließend von seinem Sohn bis zum Jahr 2003 weitergeführt wurde. Ihn machten die Experten der „Runden Ecke“ ausfindig und nahmen Kontakt auf. In Leipzig war Erdmann vor allem als Porträtfotograf aktiv, was eine Reihe von Aufnahmen bekannter Leipziger im Stadtgeschichtlichen Museum belegen.

Schauprozess im Stadtfunk

Andere Aufständische hatten nicht so viel Glück. Zum Beispiel die 22-jährige Gerda Schiffel, die in einem Schauprozess vor dem Bezirksgericht Leipzig, den alle Leipziger über den Stadtfunk mitverfolgen können, zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt wird und erst 1962 aus dem Frauengefängnis Hoheneck freikommt.

Insgesamt werden in Leipzig über tausend „Rädelsführer“ verhaftet und bis zum September 1953 über hundertfünfzig Personen – teils in Schauprozessen – zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, der Leipziger Herbert Kaiser durch ein Sowjetisches Militärtribunal (SMT) zum Tode. Kaiser wird nach Moskau deportiert und im dortigen KGB-Gefängnis erschossen.

Die Leichen der insgesamt sechs erschossenen Leipziger Demonstranten werden von der Staatsmacht eingeäschert – ohne das Wissen ihrer Familien. Diesen werden erst nach Aufhebung des Ausnahmezustandes unter Auflagen die Urnen ausgehändigt: An den Beisetzungen dürfen nicht mehr als zehn Menschen teilnehmen, alle Trauerfeiern werden von der Stasi observiert. Öffentlich wird nur Dieter Teich als Todesopfer genannt, weil er durch den Trauerzug bekannt geworden war – alle anderen Toten wurden verschwiegen.

Zehntausende Leipziger fliehen

„Die 17. Juni war das Trauma der DDR-Gesellschaft schlechthin“, meint Hollitzer. „Sowohl bei den Herrschern als auch bei den Beherrschten.“ Durch den blutigen Ausgang hätten die Menschen erkannt, dass sie wohl Jahrzehnte unter dem DDR-System leben müssen. Viele haben sich nun angepasst und zum Beispiel dabei geholfen, den abgebrannten Pavillon der Nationalen Front wieder aufzubauen – bis zur Herbstmesse im September 1953 wie die damalige Leipziger Volkszeitung jubelnd verkündete.

„Gleichzeitig sind Zehntausende in den Westen gegangen“, so der Gedenkstättenleiter. Dieser Aderlass und die Erfahrung der brutalen Niederschlagung hätten bewirkt, dass es lange Zeit keine breite oppositionelle Szene mehr gab. „Die Älteren haben den Jüngeren immer wieder den Ausgang des 17. Juni vor Augen geführt, um sie von offenem Widerstand gegen das System abzuhalten.“ Erst 30 Jahre später habe eine neue Generation wieder Widerstand gewagt und öffentliche Aktionen gestartet, die zur Friedlichen Revolution führten.

„Bricht morgen der 17. Juni aus?“

Bei den Herrschern war die Erinnerung an den Volksaufstand noch stärker ausgeprägt. So ist überliefert, dass Stasi-Chef Erich Mielke am 31. August 1989 in Berlin vor seinen Stasi-Generälen aus den Bezirken fragte: „Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht?“. Der Stasi-Chef Gehlert aus Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) antwortete: „Der ist morgen nicht, Genosse Minister. Dafür sind wir ja da.“ Und in Leipzig wurden Bereitschaftspolizisten am Mittag des 9. Oktober 1989 von einem Offizier mit den Worten eingewiesen: „Die Situation entspricht dem 17. Juni ’53. Heute entscheidet es sich: entweder die oder wir.“ Doch diesmal war am Abend des Tages nach dem friedlichen Ausgang dieser Montagsdemonstration die Zeit für die SED-Herrschaft abgelaufen. Ein Jahr später war die deutsche Einheit vollzogen, die die Demonstranten am 17. Juni 1953 gefordert hatten.

Das Bürgerkomitee Leipzig und Verfolgtenverbände gedenken am Mittwoch um 12.30 Uhr in der Straße des 17. Juni 2 der Opfer des Volksaufstandes vor 67 Jahren. Die Gedenkrede hält Sachsens Kultusministerin Barbara Klepsch ( CDU). Ein Livestream ist unter www.runde-ecke-leipzig.de zu sehen.

Von Andreas Tappert