Leipzig

Es ist beinahe ein ungeschriebenes Gesetz in der Corona-Pandemie: Steigt die Anzahl der Neuinfektionen, kommen weniger Passanten in die Leipziger Innenstadt. So befand sich die Anzahl der Innenstadtbesucher auch im vergangenen Jahr im freien Fall – und aus Sicht der Wirtschaft ist keine Besserung in Sicht: Die Politik verschärfte die Eindämmungsmaßnahmen zuletzt eher, auch wenn jetzt Lockerungen in Aussicht stehen.

Und so weisen Vertreter des Einzelhandels stets auf einen für sie fatalen Umstand hin: Immer, wenn der Gesetzgeber striktere Corona-Regeln verhänge, kämen weniger Menschen in die Stadt. Passantenfrequenzen des Unternehmens „Hystreet“ vom 22. November belegen diese Beobachtung: Die Hainstraße besuchten damals knapp 21.000 Menschen, im Jahr vor der Pandemie waren es mehr als doppelt so viele.

Schon Click&Meet führte zu einem Einbruch

Auf den Tag genau hatte der Freistaat Sachsen den Zugang zu Läden abseits des täglichen Bedarfs auf Geimpfte und Genesene beschränkt. Ein ganz ähnliches Lagebild offenbarte sich auch in den Monaten zuvor: Wenn neue Maßnahmen verhängt wurden – etwa das 3G-Modell – brachen die Passantenzahlen deutlich ein.

Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer der Leipziger Niederlassung vom Handelsverband Sachsen, misst den Daten eine hohe Bedeutung bei. „Frequenz heißt, dass eine Möglichkeit zum Einkaufen besteht. Wer nicht in der Stadt ist, geht auch nicht ins Geschäft“, erklärt er.

Auch Gastro und Kultur beeinflussen Handel

Da sich ein Einbruch der Passantenströme unmittelbar mit der 2G-Einführung gezeigt habe, sei ein Zusammenhang mit den Corona-Auflagen nicht zu verkennen. „Touristen kommen nicht mehr nach Leipzig, auch die Gastronomie spielt eine große Rolle. Also alles, was Leben in der Stadt erzeugt. Das ist eine Art großes Konzert mit vielen Teilnehmern.“

Warten auf Einlass: Eine Schlange bildet sich an der 2G-Kontrolle vor dem Kaufhaus Galeria. Quelle: Andr Kempner

Auch Thomas Oehme, Centermanager der Promenaden Hauptbahnhof Leipzig, berichtet von wegbrechender Kundschaft. Im Hauptbahnhof sei „die Zahl so dramatisch, dass mir die Tränen kommen“, sagt er mit brechender Stimme. Allein im Vergleich zum Jahr 2019 seien ihm 2021 etwa 10,2 Millionen Besucher verloren gegangen. „Das sind all die Effekte, die Leipzig zu spüren bekommt, wenn keine Fußballspiele, Messen oder Großveranstaltungen stattfinden“, sagt Oehme.

Kassel knackt die Million, Leipzig stürzt ab

Inzwischen haben andere Städte die Leipziger City bei den Passantenströmen längst überholt: Die Grimmaische Straße erreichte mit Rang 70 im deutschlandweiten Vergleich den noch besten Platz für Leipzig. 675.000 Menschen haben die wichtige Einkaufsstraße den Dezember über besucht. Ein Vergleich mit den Vor-Corona-Zeiten fällt hier schwer – entsprechende Daten fehlen.

Für die Hainstraße liegen diese hingegen vor. Im Jahr 2019 passierten im Dezember noch mehr als 1,3 Millionen Menschen die Fußgängerzone, in der Corona-Krise dann der regelrechte Kollaps: Die Anzahl hat sich auf 647.000 Fußgänger im vergangenen Jahr mehr als halbiert.

Deutlich kleinere Städte liegen indes vor Leipzig: Selbst Paderborn, Würzburg oder Ulm verzeichneten mitunter 200.000 Besucher mehr als die Leipziger Haupteinkaufsstraßen, Kassel hat sogar die Millionen-Marke geknackt.

Wie Engelmann-Merkel vom Handelsverband betont, spiele auch der neuerliche Ausfall des Weihnachtsmarktes eine bedeutende Rolle, der sonst als Magnet für den Handel fungiere. Zudem galt im Dezember ein Beherbergungsverbot für touristische Zwecke, kulturelle Einrichtungen mussten schließen.

Leerstandsquote in Nebenlagen gestiegen

„Mittlerweile teile ich die Auffassung von Herrn Jung, dass wir die Leipziger Innenstadt so wie wir sie gewohnt sind, nicht mehr einhundertprozentig wiedererkennen“, sagt Oehme in Anspielung auf Äußerungen von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der sich mehrmals besorgt über die Lage des Einzelhandels gezeigt hatte.

Um die Innenstadt wieder attraktiv zu machen, werde es nicht reichen, „drei neue Blumenkübel aufzustellen“, hatte Jung kürzlich in seiner Neujahrsansprache gesagt. Laut Thomas Oehme sei bereits die Leerstandsquote vor allem in den Nebenlagen, etwa den Passagen angestiegen.

Shopping beim Einzelhandel in der City in Leipzig: Nur wenige Kunden zieht es derzeit in die Messehofpassage. Quelle: Andre Kempner

Wie geht es nun weiter? Der Handelsverband rechnet nicht damit, dass zeitnah eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau gelingt. „Es wird viel Zeit und Kraft brauchen, um dahin zurückzukehren, wo wir waren. Das ist eher eine Frage von Jahren“, sagt Engelmann-Merkel. Oehme fordert indes eine Perspektive: „Wir hoffen, dass wir in absehbarer Zukunft einen Ausstieg aus dem 2G-Modell sehen.“

Rekordumsätze im Einzelhandel

Besonders stark litten im vergangenen Jahr Bekleidungsgeschäfte in Sachsen unter den coronabedingten Einschränkungen. Die gesamten Umsätze im Non-Food-Handel, also ohne Lebensmittel, lagen von Januar bis zur 51. Kalenderwoche etwa 35 Prozent unter denen des Vorkrisenzeitraums 2019, wie der Handelsverband Sachsen am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Bei den Kunden-Frequenzen wurde ein Rückgang von etwa 40 Prozent registriert.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erzielte der Einzelhandel bundesweit 2021 trotz der Beschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie einen Rekordumsatz. Vor allem dank des boomenden Online-Handels ist der Umsatz insgesamt gestiegen.

Von Florian Reinke