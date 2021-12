Leipzig

Auch so funktioniert ein Kochkurs: Die Liste mit den Zutaten gibt es zum Download, gekocht wird in der eigenen Küche und Tipps und Tricks verrät die Kursleitung via Live-Stream. Seitdem sie ihre Türen bereits zum dritten Mal coronabedingt schließen musste, finden in der Volkshochschule Leipzig (VHS) viele Kurse online statt. Statt vor Ort wird jetzt vor den Bildschirmen gekocht oder gehäkelt, Sport getrieben oder eine Fremdsprache gelernt.

In den letzten zwei Jahren hat die VHS viel dafür getan, ihr Online-Angebot auszuweiten. Lediglich 34 Online-Kurse gab es 2019. In diesem Jahr sind es über 1000. „Wir haben Live-Streaming-Angebote, bei denen die Kursleitenden mit den Teilnehmenden in einem virtuellen Kursraum interagieren“, so VHS-Sprecher Manuel Binternagel. Zusätzlich gibt es „Konservenkurse“, die zeitlich flexibel gestreamt werden können.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit dem 22. November darf die Hochschule keine Kurse mehr vor Ort anbieten. „Überall wo es möglich war, haben wir Präsenz- zu Onlinekursen umgewandelt“, erzählt Binternagel. Angesichts der aktuellen Corona-Lage sind Online-Formate die einzige Möglichkeit, Kurse nicht absagen zu müssen. Doch in der VHS Leipzig wurde schon längst bevor das Thema durch Corona omnipräsent wurde, auf digitale Bildungsangebote gesetzt. „Den Grundstein für dieses vermeintliche Digitalisierungswunder wurde lange vor der Pandemie gelegt. Mit Carolin Baetge haben wir bereits 2017 eine Kollegin eingestellt, die sich ausschließlich um digitale Bildung und Online-Strategien kümmert“, erklärt die Leiterin der VHS, Heike Richter.

Kursräume werden zu Online-Studios umfunktioniert

Die Leitenden können für ihre Onlinekurse in der VHS auf die entsprechende Technik zurückgreifen. Im letzten Jahr wurden bereits ein professionelles Podcast- und ein Streaming-Studio eingerichtet. Nun werden angesichts der aktuellen Corona-Lage drei weitere Kursräume zu Online-Studios umfunktioniert. Die Pandemie hat die bereits angestoßene Entwicklung von digitalen Angeboten beschleunigt und auch die Akzeptanz für Online-Formate erhöht. Es gebe viele positive Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, berichtet Manuel Binternagel. Im Teil-Lockdown können viele Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote nicht stattfinden – Onlinekurse sind da eine willkommene Abwechslung.

Doch auch wenn die pandemischen Einschränkungen aufgehoben werden, will die VHS weiter auf digitale Lehre setzen. „Das Angebot an Onlinekursen wird auch zukünftig erhalten bleiben und noch weiter ausgebaut“, verspricht Leiterin Heike Richter. In Zukunft soll es vermehrt Hybridkurse geben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich hier flexibel entschieden, ob sie in Präsenz oder online dabei sein möchten.

Sachsenweites VHS-Netzwerk für Online-Kurse

Das digitale Kursprogramm bietet einen weiteren Vorteil: Weil die Volkshochschulen sachsenweit mit ihren Online-Angeboten in einem Netzwerk zusammengeschlossen sind, können Kurse auch standortunabhängig gebucht werden. Wird etwa in der VHS Erzgebirge kein Japanisch-Kurs angeboten, kann auf das Online-Angebot eines anderen sächsischen Standorts zurückgegriffen werden. Die digitalisierte Volkshochschule kann so ein vielfältigeres Programm anbieten.

Von Lilly Günthner