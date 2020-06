Wie ein Bier Leipziger Clubs helfen soll

Leipzig

Eine Bar, Freunde und ein kühles Bier in der Hand: Während des Lockdowns haben sich vermutlich viele danach gesehnt. Es war ein Luftschloss, das sich auch Barbetreiber wünschten, denn sie konnten keine Umsätze mehr machen. Darum hatten Georg Kerstan und seine Freunde eine Idee. Sie verkauften Bier, ursprünglich, um Bars aus der Bredouille zu helfen und nun um Leipziger Clubs zu unterstützen.

Düsen – so heißt das solidarische Bier, das nicht ganz so herb, eher ein süffiges Pils ist. Es wird in der Nähe von Paderborn in einer privaten Brauerei hergestellt. Mittlerweile leiten Georg Kerstan und sein Partner Max Reckleben aus Hamburg die Firma rund um das Bier. Auch in der Hansestadt soll Geld durch Düsen an Clubs gespendet werden, nicht zuletzt weil Max Betreiber des Hamburger Live-Musik Clubs Hebebühne ist. Auch Georg ist in der Clubszene bekannt. Als DJ ist er mit vielen Leipziger Gastronomen eng verbunden.

Etwas an die Gemeinschaft zurückgeben

Geboren wurde die Idee eines solidarischen Biers in Georgs Freundeskreis. Wenn sie in einer Bar sitzen und das Hopfengetränk den Rachen hinunterläuft, dann ist das auch etwas Gemeinschaftliches, erklärt Georg. „Wir wollten damit einen Beitrag leisten, mit einer Arbeit die Spaß macht“, sagt er.

So sieht das Bier aus, das Leipziger und Hamburger Clubs helfen soll, während der Krise zu überleben. Quelle: privat

Kauft man Düsen, dann geht nun ein Euro pro Flasche an einen Club. Unterstützt werden Georg und Max mit ihrer Marke vom Hamburger Verein Clubkombinat und vom Leipziger Verein Livekombinat. So kann Düsen bekannter und das Spendenaufkommen transparent verteilt werden. Auf der Firmen-Webseite kann man den Club anklicken, den man unterstützen möchte. Während des Lockdowns galt das gleiche für Leipziger Bars. Innerhalb von sechs Wochen wurden 74 Kisten des solidarischen Biers ausgeliefert, woraus sich eine Spende von 1179,42 Euro ergaben.

Keine Konkurrenz für andere Biermarken

Dabei sehen sich Georg und Max nicht als Konkurrenz für andere Biermarken. Auch nach Corona soll es weitergehen. Sie sind gerade in der Gründung ihres eigenen Vereins namens „Solileo“. Mit Düsen möchte der zukünftige Verein Projekte aus Kunst und Kultur unterstützen.

„Es ist ein social Business“, sagt Georg, „Es wäre schön, wenn noch mehr so denken würden und nicht immer nur auf ihren eigenen Profit aus wären“.

