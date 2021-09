Leipzig

Am Montag beginnt in Sachsen das neue Schuljahr. Bei allem Missmut über das Ende der Ferien überwiegen auch bei meinen Kindern Wiedersehensfreude und Hoffnung auf Normalität im sozialen Schulalltag. Das pandemische Durcheinander in den vergangenen Monaten hat viel Kraft gekostet und angesichts der inzwischen verfügbaren Impfungen gibt es sachlich keine Gründe gegen den Regelschulbetrieb mehr. Und trotzdem bleiben Bauchschmerzen bei mir, wenn ich an kommenden Montag denke.

Denn die Infektionen unter den noch eher selten geschützten Kindern und Jugendlichen werden jetzt in den vollen Klassen überproportional steigen. Das zeigen nicht zuletzt die Erfahrungen aus den anderen Bundesländern. Wer nicht geimpft oder bereits genesen ist, wird sich zwangsläufig irgendwann mit dem Virus anstecken – darüber sind sich Expertinnen und Experten einig. Um so schwerer es insgesamt für die Covid-19-Erreger wird, umso mehr werden wohl auch noch aggressivere Escape-Mutationen auftreten. Davon ist auszugehen, so man die Evolutionstheorie nicht in Frage stellt.

Durchseuchung gehört jetzt zum Konzept

Vor allem für Eltern mit Kindern unter zwölf Jahren – zu denen ich gehöre – ist das nicht unproblematisch. Denn diese Kinder können nicht durch Impfungen geschützt werden. Wir alle haben die Gewissheit: Irgendwann in den kommenden Monaten wird Corona den Weg aus den Schulen zu uns nach Hause finden. Wenn Politik immer ehrlich wäre, dann würden Gesundheits- und Kultusministerien längst klar bekennen: Die Durchseuchung von Kita-Kindern, Grundschülerinnen und Grundschülern (bundesweit sind das etwa zehn Millionen) gehört jetzt zum Konzept. Denn eine Alternative gibt es ohne Impfung eben nicht.

Immerhin: Nur ein Bruchteil der Kinder erkrankt tatsächlich schwerer an Covid-19. Das Risiko im Promillebereich kann man als Gesamtgesellschaft wahrscheinlich verkraften und alle Mahner, die Pandemie nur anhand von Bettenkapazitäten bewerten wollen, können sich ihre erhobenen Zeigefinger sparen. Als Elternteil beginnt man trotzdem zu rechnen: Wie groß ist die Gefahr für mein eigenes Kind?

Schwere Erkrankungen sind selten – aber nicht ausgeschlossen

In den USA gibt es Regionen mit sehr vielen betroffenen Kindern, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Träfen die Erfahrungen auch auf die ansteigende Situation hierzulande zu, dann droht beispielsweise 200 bis 400 der aktuell 20.000 in Nordrhein-Westfalen betroffenen Kindern ein schwerer Verlauf. Ein halbes Dutzend würde demnach in Lebensgefahr geraten oder sogar sterben – zumindest statistisch gesehen (0,01 %). Unter den Kindern in Großbritannien zeigen sich schwere Infektionen dagegen seltener, insofern warnen Experten vor vorschnellen Schlüssen. Noch völlig offen ist allerdings auch, inwieweit sich langfristige Folgen (LongCovid) nach Infektionen einstellen. Hinweise darauf gibt es bereits. Einzelschicksale wären auch das natürlich, stimmt. Aber im Elterngehirn sind solche Informationen doch irgendwie von größerer Relevanz.

Wie damit umgehen? Erstmal durchatmen hilft immer. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hat im Vorfeld des anstehenden Schulstarts zumindest einiges besser gemacht als im Sommer 2020. Die zwingenden Testreihen in den ersten drei Wochen werden helfen, dass nicht gleich überall Hotspots entstehen. Auch das leidige Tragen von Masken auf Schulfluren wird die pandemische Gesamtsituation noch besser unter Kontrolle halten. Vorerst. Vielleicht ringt sich der Minister ja dazu durch, die Maßnahmen über die ersten drei Wochen hinaus zu verlängern.

Eltern sind im Hochinzidenzfall auf sich allein gestellt

Nicht nachvollziehen kann ich, warum in Sachsen ein erneuter Eingriff in den Regelschulbetrieb der Grundschulen auch bei hohen Inzidenzen schon vor Monaten kategorisch ausgeschlossen wurde. Sollten die Infektionsraten unter Kindern auf Inzidenz 700 oder mehr ansteigen, wie aktuell in nordrhein-westfälischen Kreisen, werden Eltern allein entscheiden müssen, ob sie ihre Kinder nicht doch lieber zu Hause lassen. Wer das zuletzt – aus welchen Gründen auch immer – schon mal gemacht hat, weiß: Materialien für häusliche Lernzeit sind ohne offizielle Ansage aus Dresden schwer zu bekommen, Lehrerinnen und Lehrer pochen dann auf Regelschulbetrieb.

Als Elternteil ebenfalls nicht verstehen kann ich, warum Sachsens Kultusminister sich so vehement gegen Luftfilter als Schutz in Klassenräumen sperrt. Ich habe in den vergangenen Monaten in so manchen Behördenräumen mobile Luftfilter gesehen, die offenbar Erwachsene schützen sollen. Warum gerade für Schulen und Kitas dafür das Geld fehlt? Rhetorische Frage.

Letztlich ist es jetzt ohnehin zu spät, um noch große Verbesserungen für das kommende Schuljahr zu erwarten. Am Montag geht es wieder los. Ich wünsche allen, dass sie gesund durch die hoffentlich letzte größere Corona-Welle kommen werden und dass es für alle Kinder und Jugendlichen ein gutes Schuljahr mit so wenig wie möglich Einschränkungen wird.

Von Matthias Puppe