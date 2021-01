Leipzig

Die Statistik der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig kennt kein Erbarmen, wenn es um die Verlierer im ersten Jahr der Pandemie geht. 59 Firmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Reisebüro/ Reiseveranstalter/Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen haben im Dezember 2020 das Handtuch geworfen. Im Dezember des Nicht-Corona-Jahres 2019 waren es lediglich 34. Die weltweite Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus, die allgemeine Verunsicherung bei den Kunden, wenn es um (Fern-)Reisen geht, und zwei harte Lockdowns – das war für viele zu viel.

Vier Branchen müssen einstecken Die Zahlen tun weh. Ermittelt hat sie die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig ( IHK). Im Dezember des Corona-Jahres I wiesen vier Branchen in ihrem Kammerbezirk einen drastischen Zuwachs bei den Gewerbeabgängen gegenüber dem Dezember 2019 auf: Finanzdienstleistungen (+124 Prozent), Reisebüros und Reiseveranstalter (+74 Prozent), Vermietung von Arbeitskräften(+59 Prozent) sowie Grundstücks- und Wohnungswesen (+23 Prozent). Die IHK gibt indes zu bedenken, dass Abgänge nicht immer gleichbedeutend mit Unternehmensschließungen sein müssen, weil es womöglich einen Inhaber- oder Rechtsformwechsel gab. Und sie verweist ferner darauf, dass die branchenübergreifende Bilanz für den Dezember 2020 im Vergleich zum Dezember 2019 insgesamtweniger Unternehmensabgänge aufweist. Dies untermauerten auch Daten für den FreistaatSachsen bis Novem-ber 2020.

Einer der knapp 200 Gewerbetreibenden in der Stadt Leipzig, die gegenwärtig als Reisebüro/ Reiseveranstalter auftreten, ist Dirk Weckwert. Auch den Inhaber der Reisefibel in der Leipziger Markgrafenstraße hat Corona etliche Nerven und einige Einnahmen gekostet. Doch der 56-Jährige ist kampfeslustig, sein Laden momentan zwar geschlossen, aber noch existent. Weckwert und seine bei ihm angestellte Frau Kathrin (54) sind zuversichtlich, dass sie die Kurve kriegen. Denn das Paar, das bei Geschäftseröffnung vor 25 Jahren vorrangig auf die Vermittlung von Reisen und den Verkauf von Reiseliteratur setzte, erinnert sich noch gut an eine andere Krise. Und durch die sind die Weckwerts gekommen, weil sie ihr Geschäftsmodell überdachten.

Anzeige

Frühzeitiger Druck

„Die Lage bei den stationären Reisebüros, aber auch im Buchhandel ist aufgrund der Konkurrenz durch Online-Buchungsplattformen und Online-Händler schon seit 15 Jahren angespannt. Da wir beide Branchen kombiniert hatten, standen wir mit unserer Reisefibel schon sehr früh unter dem Druck, neue Geschäftsbereiche aufzubauen“, schildert Dirk Weckwert. Vor zwölf Jahren wagten er und seine Gattin sich deshalb in eine ganz andere Branche vor. Sie bauten einen Online-Shop auf. Im Angebot: Textilien, Schuhe und Accessoires einer italienischen Marke, ideal für Reisen und andere Freizeitaktivitäten. „Wir waren Neueinsteiger, wir haben Fehler gemacht, die Geld gekostet haben. Aber wir haben uns durchgebissen“, sagt der gebürtige Mecklenburger nicht ohne Stolz und konstatiert: „Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Im Jahr 2020 hat es im Online-Store ein Umsatzplus von knapp 40 Prozent gegeben. Das hat uns mental geholfen, optimistisch zu bleiben.“ Was wichtig war, denn der Reisebüro-Zweig liegt seit März vorigen Jahres quasi tot am Boden und die Einbußen im Handel mit Reiseliteratur waren auch gravierend (–50 Prozent).

Bergsteiger-Idol Reinhold Messner (rechts) und Dirk Weckwert arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Der Reisefibel-Chef organisiert für den Südtiroler die Vortragsabende in Deutschland. Quelle: André Kempner

Abgesagte „Welt im Sucher“-Vorträge

Der vierte und letzte Geschäftsbereich kränkelt seit dem ersten harten Lockdown obendrein. Mit ihrer Eventagentur wurden die Weckwerts gleichfalls ausgebremst. Die Erfinder der von der LVZ medial begleiteten Reihe „Welt im Sucher“ und Vortragsmanager von Bergsteiger-Legende Reinhold Messner mussten im Corona-Jahr I nahezu all ihre Veranstaltungen an der Pleiße und anderswo im Land absagen. Die Ende November 2020 ausgefallenen Auftritte von Messner im Leipziger Congress-Center („ Nanga Parbat – mein Schicksalsberg“), für die mehr als 1300 Tickets verkauft worden waren, werden – Stand heute – wohl auch nicht in diesem April stattfinden können. „Wir hoffen jetzt, mit der Reihe im Herbst neu durchstarten zu können“, sagt Dirk Weckwert, der seine fünf Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste. Er glaubt, dass die treuen Kunden die Zwangspause tolerieren. Jedenfalls hätten die wenigsten das Geld für ihre Karten bislang zurückverlangt. „Wir haben nach 700 ,Welt im Sucher‘-Veranstaltungen immer noch große Freude an den Vorträgen. Die wird uns auch das Virus nicht nehmen“, sagt er fast schon trotzig.

(Selbst-)Kritische Gedanken

Ihm und seiner Frau Kathrin gehen in den Zeiten des großen Corona-Durcheinanders manch (selbst-)kritische Gedanken durch den Kopf. „Die Pandemie zeigt abrupt und klar die Deformationen unserer westlichen Ordnung. Sowohl der Flug- und Kreuzfahrtwahn in der Touristik als auch der Shopping- und Veranstaltungshype wurden brutal auf Null gestellt. Ja, wir sind uns bewusst, ein Teil dessen zu sein und wollen durch Nachhaltigkeit und individuellen Tourismus unseren Beitrag für einen Neustart leisten“, betonen die Weckwerts. Und sie sind dankbar. „Wir haben in den letzten 25 Jahren die Welt gesehen und sind letztlich froh, in Deutschland leben zu dürfen.“ Auch wenn das aktuelle Krisenmanagement nicht überall optimal laufe: „Wir haben eine verantwortungsvolle Regierung und eine funktionierende Bürokratie. Das sollten wir nicht vergessen“, finden sie.

Von Dominic Welters