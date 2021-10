Leipzig

Einmal kam eine Frau zu Bernd Pellerei, die eine riesige, aber kaputte Standuhr dabei hatte, an der sie sehr hing. „Wir haben sie wieder zum Laufen gebracht“, erzählt der Handwerker aus Connewitz. „Aber wir haben die Besitzerin anschließend dennoch zu einem Uhrmacher überwiesen.“ Seine verrückteste Reparatur, sagt Pellerei schmunzelnd, war daher eigentlich gar keine. Zu spezifisch seien manche Dinge, die die Menschen in das Café Kaputt in der Merseburger Straße tragen. Aber um die hier Aktiven wie Pellerei spannt sich ein Netzwerk aus ehrenamtlichen und kommerziellen Re­pa­ra­teur und Handwerkern wie den, der die Standuhr wieder reparieren konnte. Die Reparaturkultur, wie sie die Menschen hier nennen, geht über die Tore des Cafés hinaus.

Das Café Kaputt in der Merseburger Straße 102 in Leipzig. Quelle: André Kempner

Im Café Kaputt kann man seit acht Jahren den alten Toaster, den kaputten Reißverschluss oder die zerbrochene Lieblingstasse mithilfe von ehrenamtlichen Fachkundigen reparieren. Die Idee des Reparaturcafés stammt aus den Amsterdam, wo die Journalistin Martine Postma 2009 das erste seiner Art eröffnete. Damit sollte nicht nur Abfall reduziert, sondern auch Nachbarschaft gepflegt werden. 2013 eröffneten Lisa Kuhley und Anne Neumann vom Verein Leben.Lernen das Café Kaputt, es entwickelte sich aus einem Schulprojekt heraus. Bernd Pellerei war von Tag eins an dabei, er ist „nach 40 Jahren Berufserfahrung handwerklich breit aufgestellt“, wie er sagt.

Viele wollen nachhaltiger leben und weniger konsumieren

Wenn es nach Anna Hardock geht, verbreitet sich das Reparieren auch weiterhin. Sie ist seit Mai im Organisationsteam, insgesamt sind etwa 30 Menschen aktiv. Die, die das Café aufsuchen, seien divers – manche kennen das Reparieren noch aus DDR-Zeiten, andere sind bei „Fridays for Future“ aktiv und wollen nachhaltiger leben. „Der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit kann dabei eigentlich nicht in den Hintergrund rücken“, erzählt Hardock. „Man kommt beim Reparieren oft automatisch ins Gespräch über die Wegwerfgesellschaft.“ Von dieser spüren Hardock und ihr Team einiges, zum Beispiel wenn Geräte verklebt sind, und nicht auseinandergebaut werden können oder Ersatzteile nicht zu beschaffen sind. Oder wenn die Geräte von vorne herein zum Verfall bestimmt sind, und die Besitzerin früher oder später zum Neukauf zwingen sollen – in der Fachsprache wird das geplante Obsoleszenz genannt. „Jeder politische Schritt, der die Reparaturkultur unterstützt, ist daher in unserem Sinne“, sagt Hardock.

Mit-Organisatorin Anne Hardock und Helfer Bernd Pellerei. Quelle: André Kempner

In Thüringen gibt es seit diesem Jahr beispielsweise eine Reparaturprämie für Elektrogeräte, Sachsen zögert noch mit der Einführung. Bis zu hundert Euro pro Person pro Jahr können dabei in Anspruch genommen werden. Das Café Kaputt in Lindenau arbeitet auf Spendenbasis, dort kostet die Reparatur nicht direkt. Geholfen wird ehrenamtlich, zum Beispiel von Andreas Blum und Steffen Kaufmann, die auf der Terrasse vorsichtig einen Laptop aufschrauben. Er gehe immer aus, nachdem man ihn startet, schildert der Kunde. „Kabelbruch“, vermutet Blum. Er lötet ein Kabel an, dass sich von der Platine gelöst hat. In der Werkstatt kommt derweil ein weiterer Lötkolben zum Einsatz, in den Händen von Karin Romme. Die Studentin bastelt heute an einem Geschenk für ihren Partner. „Ich hoffe, das Reparieren zieht sich immer mehr durch die Lebenswelt der Menschen“, sagt sie.

Karin Romme lötet ein Geschenk für ihren Partner, Ekki Müller hilft. Quelle: André Kempner

Es gibt weder ökologische noch ökonomische Argumente gegen das Reparieren

Ein häufiges Argument gegen das Reparieren ist, dass neuere Geräte oft umweltfreundlicher seien. Damit lässt sich dann zwar der Stromverbrauch, beispielsweise einer Waschmaschine senken. Dass das nicht stimmt, zeigte unter anderem die Stiftung Warentest. Es würde Jahrzehnte dauern, bis die Effizienz eines neuen Geräts die Umweltbelastung des Mülls aufwiegen kann. „Außerdem ist das eine Kostenfrage“, sagt Hardock. „Nicht jeder kann sich ein neues Gerät leisten.“ Das Netzwerk Reparaturintiative, das über 900 Arbeitsgruppen deutschlandweit listet, geht davon aus, dass durch Reparieren die Lebenszeit eines Geräts im Schnitt um 30 Prozent erhöht wird.

Diese Anlaufstellen zum Reparieren gibt es in Leipzig Selbsthilfewerkstätten für Fahrräder: –Die Villa: Lessingstraße 7, Montag bis Donnerstag 16 bis 19 Uhr geöffnet. Für Studierende kostenlos, für alle anderen 10 Euro pro Stunde. –Radsfatz: Eisenbahnstraße 113b, Dienstag und Donnerstag 15 bis 19 Uhr geöffnet. Mittwochs ab 18 Uhr gibt es eine Metallwerkstatt, in der geschweißt werden kann. Wird über Spenden finanziert. –Café Kaputt: Merseburger Straße 102, Sprechstunden: Technik (Dienstag und Mittwoch 16 bis 20 Uhr), Heimwerken (Dienstag 18 bis 20 Uhr), Textil (Donnerstag 16 bis 18 Uhr). Selbsthilfewerkstatt für Autos: –Kfz-Selbsthilfe-Werkstatt: Zschortauer Straße 96, Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr. Stellplatz mit Hebebühne und Werkzeugen ab 10 Euro pro Stunde. Hilfe bei Computer- und Technikproblemen: –Hackerspace Dezentrale: Dreilindenstraße 19, Techniksprechstunde und Selbsthilfewerkstatt für Geräte immer donnerstags 19 bis 21 Uhr. Auswahl an Gewerben, die Reparaturservice anbieten: –Zelte und Outdoorprodukte: Sattlerei Sahms, Gemeindeamtsstraße 11, Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr. Auch Anlaufstelle für reparaturbedürftige DDR-Zelte (Pouch, Favorit, Camptourist). –Spielwaren Holger Günther, Nürnberger Straße 31, Montag bis Freitag 12 bis 18 Uhr. Reparatur von Modelleisenbahnen, Spieluhren oder ferngesteuerten Fahrzeugen. Außerdem können dort Kostüme ausgeliehen werden. –Akku-Schatz: Rödelstraße 2 (kein Ladengeschäft), Kontakt über kontakt@akku-schatz.de. Reparaturservice von Akkus in Telefonen, Akkuschraubern und anderen Geräten, Preise ab 14 Euro. Sonstiges: –Offene Holzwerkstatt: zum Beispiel um selbst Möbel zu bauen, Josephstraße 27, Termin auf Anfrage über info@nachbarschaftsgaerten.de. Werkzeuge wie Kreissäge und Bohrmaschine vorhanden, Nutzung auf Spendenbasis.

Ein besonderer Fokus der Reparaturcafés liegt auf Haushalts- und Elektrogeräten. Das Netzwerk Reparaturinitiativen sammelt seit einigen Jahren Daten, die Reparaturcafés über ihre Arbeit erheben. Demnach sind 78 Prozent der Dinge, die Menschen in eine Reparaturwerkstatt tragen, auch reparabel. Beim Café Kaputt liegt die Erfolgsquote im bisherigen Jahr 2021 bei 74 Prozent. Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Monaten unter anderem 51 Textilien und 71 Elektro- und Haushaltsgeräte repariert. In diesem Jahr wurden dadurch umgerechnet zwei Tonnen CO2 gespart.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Elektrogeräte werden zu viel und falsch entsorgt

Pro Kopf wurden in Deutschland im Jahr 2018 laut statistischem Bundesamt 10,3 Kilo Elektroschrott weggeworfen, Tendenz steigend: In diesem Jahr erwarten Experten einen neuen Höchstrekord. Zusätzlich verfehlte Deutschland im selben Jahr die von der EU vorgegebene Sammelquote von 45 Prozent alles Elektroschrotts, und ist weit davon entfernt, die vorgegebene Sammelquote ab 2019 von 65 Prozent zu erfüllen. Das liegt auch daran, dass die Geräte oft in den Hausmüll entsorgt werden, und damit noch umweltschädlicher werden, da sie teilweise Quecksilber und andere Gifte enthalten.

Trotzdem müssen die Helferinnen und Helfer des Café Kaputt seit Corona gelegentlich Menschen, die etwas reparieren wollen, wieder wegschicken, weil die Sprechstunden einen großen Zulauf haben. Grundsätzlich gilt: Was man tragen kann, kann hergebracht werden. Eine Waschmaschine, erzählt Hardock, steht daher selten in der Werkstatt. Aber man kann ja miteinander sprechen – einer der Helfer hat sich eine kaputte Waschmaschine auch schon bei dem Kunden zuhause angesehen. Die Reparaturkultur geht eben über die Tore des Café Kaputt hinaus.

Von Theresa Moosmann