Der Plan ist anspruchsvoll, aber die Umsetzung läuft: Der Unternehmer Gerhard Köhler und der Verein Kinderschach in Deutschland wollen im Oktober die deutsche Schach-Elite nach Leipzig holen, um das Spiel der Könige populärer zu machen. Vor allem Kita-Erzieher und Schulleiter sollen angesprochen werden.

Für sie haben der Verein und Köhlers Schachstiftung Startersets mit Figuren, Brettern und Lehrmaterial zusammengestellt, damit schon Kinder ab vier Jahren mit den Grundzügen des Schachspiels vertraut gemacht werden können.

15.000 Kinder das Schachspielen beigebracht

Gerhard Köhler hat bis 2016 die ORWO Net AG mit 340 Mitarbeitern geführt. Aber jetzt will der 64-Jährige aus Taucha noch mehr. Sein Traum ist, jedes zweite Kind in Deutschland mit den Grundzügen des Schachs vertraut zu machen. In den vergangenen Jahren hat er über seine „ Schachstiftung GK“ und den Verein Kinderschach in Deutschland schon 500 Kindertagesstätten für sein Projekt gewonnen, rund 700 Erzieher geschult und über sie 15.000 Kindern das Schachspielen beigebracht. „Wir wollen mit unserer Aktion keine neuen Schach-Weltmeister entdecken“, betont Köhler. „Wir wollen einen nachhaltigen Beitrag für eine positive gesellschaftliche Entwicklung leisten."

Der Verein und die Stiftung greifen auf, was Hirnforscher schon lange nachgewiesen haben: Beim Schachspielen läuft das Gehirn unter Volllast und wird leistungsfähiger. „Wenn Kinder Schach spielen, konzentrieren sie sich“, schildert Lothar Schwarz, Pressesprecher des Vereins Kinderschach in Deutschland. Klassen, die sonst laut sind, werden leise. „Die Kinder gehen in sich und lernen vernetzt zu denken.“ Auch Kulturunterschiede ließen sich mit dem Brettspiel überwinden und die deutsche Sprache leichter erlernen.

„Vernetztes Denken wird noch wichtiger“

Köhler will auch Kinder aus sozial schwachen Familien ansprechen. „Chancengleichheit gibt es nicht, weil die Menschen unterschiedlich sind“, meint er. „Aber für mehr Chancengerechtigkeit können wir mit unserem Angebot einen Beitrag leisten.“ Dies werde in der Digitalisierung noch wichtiger, damit die Gesellschaft nicht noch weiter auseinanderdrifte. „In einigen Jahrzehnten wird es keine Arbeiterklasse mehr geben, weil durch Entwicklungen wie die künstliche Intelligenz keine Arbeit mehr vorhanden sein wird“, glaubt der Unternehmer. Dann werde vernetztes Denken noch wichtiger als heute.

Der Verein und die Stiftung wollen deshalb am 2. Oktober ab 18 Uhr in Leipzigs Alter Handelsbörse zu einer Podiumsdiskussion einladen. Der Titel: „Der Einfluss von Schach auf frühkindliche Bildung, Entwicklung junger Persönlichkeiten, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“. Dort sollen neben Politikern und Wissenschaftlern auch möglichst viele Vertreter von Kita-Trägern und Schulen, Erzieher und Lehrer teilnehmen. „Wer sich anmelden will, kann das bis zum 20. Juli unter kontakt@schachstiftung-gk.de tun“, sagt Schwarz.

„Eltern und Kinder zahlen nichts“

Wer sich zum Mitmachen entschließe, müsse kein exzellenter Schachspieler sein. „Schachvorkenntnisse sind erwünscht, aber nicht erforderlich“, so Köhler. Ziel sei es, Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen zweimal in der Woche eine Stunde mit dem Schachspiel vertraut zu machen. „Das fängt mit dem Satz an ,Es war einmal ein König und eine Königin“, beschreibt Schwarz das Herangehen.

Wenn Träger von Kitas und Schulen mitmachen wollen, werden ihre Erzieher vom Verein Kinderschach in Deutschland geschult und bekommen für ihre Einrichtungen das notwendige Equipment. Zehn Prozent der Kosten übernimmt dann die Schachstiftung GK, den übrigen Teil der jeweilige Träger. „Bei einer Kita in Leipzig liegt die Gesamtsumme unter 1000 Euro“, so Köhler. „Die Eltern und Kinder zahlen nichts.“

Kinder spielen gegen deutsche Schach-Meister

Am 3. Oktober soll von der Theorie in die Praxis gewechselt werden: Im Augusteum am Augustusplatz dürfen Kinder von 10 bis 15 Uhr gegen mehrere deutsche Schach-Meister spielen. Geplant ist ein Rapidturnier, bei dem die deutschen Meister parallel an je 20 Brettern gegen Kinder bis 14 Jahre und Erwachsene antreten.

