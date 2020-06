Wie entspannt ist Leipzigs Wohnungsmarkt?

Leipzig

Die Wohnungsmärkte in Leipzig und Dresden entwickeln sich ausgewogen, die Mietbelastungsquote liegt in beiden sächsischen Großstädten unter dem bundesweiten Durchschnitt – und die Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau in den Metropolen sind „unangemessen hoch“. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie des Forschungsinstituts Empirica, die seitdem heftig diskutiert wird. Denn: Einkommensschwache und Wohnungslose können von einer entspannten Lage am Wohnungsmarkt nicht reden – sie verweisen auf einen Mangel an Sozialwohnungen und erfolglose Wohnungssuchen. Jetzt äußert sich Professor Dr. habil. Kerry Brauer, stellvertretende Präsidentin der Berufsakademie Sachsen und Direktorin der Staatlichen Studienakademie Leipzig, in einem Gastbeitrag zum Thema.

Kontroverse Diskussion

Da die Wohnung nicht nur ein Wirtschaftsgut ist, sondern auch ein soziales Gut, liegt es in der Natur der Sache, dass die Diskussion um die Wohnungsmarktsituation mitunter kontrovers geführt wird. Problematisch wird die Sache, wenn Erhebungen per se durch einzelne Meinungen in Frage gestellt werden. Unbestritten hat sich in Leipzig aufgrund der Attraktivität der Stadt die Wohnungsmarktsituation verändert. Umziehen ist kein Volkssport mehr, wie vor 20 Jahren – so in der LVZ vom 15. Juni ausgeführt.

Professor Dr. habil. Kerry Brauer, stellvertretende Präsidentin der Berufsakademie Sachsen und Direktorin der Staatlichen Studienakademie Leipzig Quelle: Berufsakademie

Gemeinsame Marktanalyse

Die Berufsakademie Sachsen analysiert seit 2014 gemeinsam mit der Pisa Immobilienmanagement GmbH & Co. KG die Entwicklung der Angebotsmieten in der Stadt Leipzig bis auf Ortsteilebene. Unterschieden wird dabei zwischen den Angebotsmieten für den Erstbezug nach Neubau oder Modernisierung und den Angebotsmieten bei Wiedervermietung von Bestandswohnungen. Es ist schlicht und ergreifend ein Fakt, dass im Median die Angebotsmieten für den Erstbezug nach Neubau bei 8,71 Euro pro Quadratmeter und die Angebotsmieten für Wohnungen, bei denen keine Modernisierungen durchgeführt ( Bestandswohnungen) wurden bei 6,70 Euro pro Quadratmeter liegen.

Teure Mitte, günstigerer Westen

Betrachtet man die Stadtbezirksebene, ist der zentrumsnahe Stadtbezirk Mitte der teuerste mit Angebotsmieten im Median von 10,97 Euro pro Quadratmeter bei Erstvermietung und 8,21 Euro pro Quadratmeter bei der Vermietung von Bestandswohnungen. Im Stadtbezirk West liegt der Median der Angebotsmieten bei 5,49 Euro pro Quadratmeter bei Erstbezug und 5,44 Euro pro Quadratmeter bei Bestandswohnungen. Gemäß Sozialreport 2018 der Stadt Leipzig, beruhend auf einer Bürgerumfrage, beträgt die durchschnittliche Mietkostenbelastung in Leipzig 5,88 Euro pro Quadratmeter. Das sind einfach Fakten, ob sie nun dem Einzelnen gefallen oder nicht.

Mieter und Vermieter sitzen in einem Boot

Es stimmt einfach nicht, dass alle Vermieter mit so genannten Luxussanierungen (eine Definition hierfür gibt es nicht) die Mietpreise in die Höhe schrauben wollen. Mieter und Vermieter sitzen in einem Boot. Der Mieter möchte eine ordentliche und natürlich auch bezahlbare Wohnung. Der Vermieter möchte einen ordentlichen Mieter, der in der Lage ist, die Miete zu bezahlen. Die Hauptursachen für die gestiegenen Immobilienpreise und damit auch Mieten liegen in den gestiegenen Grundstücks- und Baukosten.

Zu viele Vorschriften gehen ins Geld

Der massive Anstieg der Baukosten hängt einerseits mit der gestiegenen Nachfrage nach Bauleistungen zusammen, wird aber andererseits maßgeblich durch stetig steigende Vorschriften, wie Energieeinsparverordnung, Brandschutzanforderungen, städtebauliche Wettbewerbe etc. verursacht. Das betrifft gleichermaßen Vermieter und Mieter.

Steuerfinanzierung im Blick haben

Zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums müssten zunächst die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehören primär die Entschlackung baurechtlicher Vorschriften oder vereinfachte Baugenehmigungsverfahren für Typenbauweise. Darüber hinaus sind steuerliche Anreize, die Bereitstellung von Fördermitteln für den Wohnungsbau oder die Erhöhung von Wohngeld denkbar. Die Entscheidungen hierüber müssen aber immer faktenbasiert bleiben. Schlussendlich geht es um die Verwendung von Steuergeldern, die durch die gesamte Gesellschaft aufgebracht werden.

