Wie erlebst du die Grundschule in der Pandemie, Mathilda?

Leipzig

Sie haben getanzt wie die Promis und Profis einer Fernseh-Tanzshow. Mathilda erzählt von ihrem Kindergeburtstag. „Sooo viele Freundinnen!“ Sie lächelt stolz. Keine Jungs, versteht sich. Denen wären Walzer-Schritte und der Salsa-Hüftschwung wahrscheinlich sowieso peinlich gewesen. Ein paar Tage davor war Mathilda neun geworden. In der Schule hatten die anderen Kinder ihr das Geburtstagslied nur gesummt. Singen durften sie nicht. An einem Samstag im Dezember stieg dann die Party. Zu Hause im Einfamilienhaus der Familie im Leipziger Südosten. Die Eislaufanlage, auf die Mathilda eigentlich einladen wollte, war wegen Corona geschlossen.

Die Pandemie spielte dennoch ausnahmsweise nur eine Nebenrolle. Die Mädchen hatten Barbie-Puppen mitgebracht – Grund genug für aufgeregtes Geplapper. Es gab Kakao, Kuchen und noch eine Stepptanz-Einlage. Zwei Mädchen kamen allerdings nicht, weil die Eltern Angst vor einer Ansteckung hatten. „Ich habe viele Freundinnen in meiner Klasse.“ Mathilda betont das, weil es nicht immer so war. Schule ohne Corona kennt die Drittklässlerin nur aus dem allerersten Halbjahr. Sie hatte sich sehr auf die Schule gefreut, doch auf einmal war sie wochenlang zu Hause. Ihre Mutter Ivonne erinnert sich: „Gerade, als die ersten zarten Knospen der Freundschaft aufblühten, kam der Lockdown. Danach mussten sich die Kinder wieder von Neuem beschnuppern.“

Wenig Bewegung in der Hofpause – wegen der Maske

Die erste Phase der Kontaktbeschränkungen sei am schlimmsten gewesen, sagt Ivonne. „Weil wir kalt erwischt wurden.“ Sie arbeitet in der Strategie-Abteilung eines Biotech-Unternehmens. Die Kombination aus Homeoffice und Homeschooling war gewöhnungsbedürftig. Ein Anruf des Chefs, während sie mit Mathilda die Buchstaben übte. Es habe gedauert, bis es in Fleisch und Blut übergegangen sei, dass die damals siebenjährige Mathilda und ihr damals zwölfjähriger Bruder Alex wichtiger als die Arbeit waren.

Wie ist es, ein Schulkind zu sein? „Cool“, antwortet Mathilda. „Manchmal auch doof“, aber sie nennt nicht Corona als Grund, sondern: „wegen der Hausaufgaben“. Was sie am meisten nervt, hat aber doch mit dem Virus zu tun: „Die Maske“, sagt sie. Im Klassenzimmer dürfen die Grundschüler den Mund-Nasen-Schutz abnehmen, aber nicht im Schulflur und während der Schulzeit auch nicht draußen im Hof. „Deshalb renne ich nicht mehr so viel. Man atmet und schwitzt in die Maske rein, das ist eklig.“

Über Corona-Ängste reden sie in der Schule nicht mehr

Im aktuellen Schuljahr verfolgt die sächsische Staatsregierung eine andere Strategie als in den vorigen Corona-Wellen: Es gibt keine flächendeckende Schulschließung mehr; nur wenn sich die positiven Tests häufen, muss eine Klasse zu Hause bleiben oder die Schule macht vorübergehend komplett dicht. Montags, mittwochs und freitags bohrt sich Mathilda ein Stäbchen in die Nase. Ihr Test war bisher immer negativ. Trotzdem war ihre Klasse bereits betroffen: Zwei Mal wurden sie alle wieder für jeweils zehn Tage zu Hause unterrichtet.

Hat sie Angst vor Corona? „Nein“, sagt Mathilda. „Aber Angst vor dem Sterben.“ In der Schule reden sie nicht darüber – „nicht mehr“, fügt die Schülerin an. Ihre Mutter sagt, dass sie zwiegespalten sei: „Ich staune, wie gut die Kinder mit all den Einschränkungen umgehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ihre Ängste gut aufgefangen werden.“

Ängste, die auch mit dem Leistungsdruck in der Schule zu tun haben, glaubt Ivonne. Sie beklagt, wie streng die Kinder bewertet werden. Sie bemerke keine Rücksicht auf die besondere Situation, in der Mathilda fast von Anfang an lernen musste. „Wir Eltern konnten die Lehrer im Lockdown nicht ersetzen.“ Ihre Forderung: „Man müsste den Lehrplan entschleunigen.“

Vor allem Deutsch und Englisch machen Mathilda Spaß. Sie hat Spaß am Musikunterricht, zu Hause lernt sie Klavierspielen. Der Schwimmkurs, der in der zweiten Klasse weitgehend ausfiel, wurde Anfang der dritten Klasse nachgeholt. Ihre Mutter Ivonne freut sich über die Normalisierung des Schullebens, weil die Kinder damit ein Stück Freiheit zurückgewinnen. Seit Kurzem dürfen sogar die Parallelklassen im Schulhort zusammen spielen, obwohl sie im Unterricht noch strikt getrennt bleiben. „Ich bastle wieder viel mit den anderen“, erzählt Mathilda.

Mathilda lernt lieber mit ihren Freundinnen als allein

Sie sitzt am Küchentisch und brütet über ihren Mathe-Hausaufgaben. Vier verschiedene Additionen von Geldscheinen und Münzen sind gefragt, die zusammen 748 Euro ergeben. „Mit den anderen zu lernen, ist besser als zu Hause“, findet sie. Ihre Klassenlehrerin sage immer, dass Schwarmwissen gut sei. Mathilda hat noch ein Jahr Zeit, bevor mit der Bildungsempfehlung für Gymnasium oder Oberschule die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Die freie Schulwahl besteht in vielen Leipziger Stadtteilen nur in der Theorie. In der Praxis füllen viele Gymnasien ihre Plätze zuerst mit Kindern mit der entsprechenden Empfehlung. Ist dann alles voll, haben die anderen Pech.

Mathilda ist geimpft, nach den Winterferien ist die zweite Dosis dran. „Vielleicht hilft das, dass die Kinder bald wieder ganz normale Kinder sein dürfen“, hofft ihre Mutter. Ohne Furcht vor einem positiven Corona-Test und davor, wieder tagelang zu Hause bleiben zu müssen und niemanden treffen zu dürfen. Ob sie sich eine Schule ohne Corona überhaupt noch vorstellen kann? Ohne Maske, ohne Tests, ohne Angst? Neunjährige neigen selten zu ausschweifenden Erklärungen. Mathilda antwortet einfach nur: „Ja.“

Von Mathias Wöbking