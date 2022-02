Leipzig

Viele Leipziger verfolgen gespannt, wie der neue Bus-Port in Lindenau entsteht, der aktuell zum Heimathafen der E-Bus-Flotte der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ausgebaut wird. Fahrgäste der Straßenbahn können das gut verfolgen, denn direkt gegenüber befindet sich in der Lützner Straße eine Haltestelle. Doch kaum jemand bekommt mit, mit welcher Technik die Riesen-Halle bestückt wird und wie diese funktionieren soll. Vor allem Ingenieure und Autofahrer fragen deshalb immer wieder an und wollen technische Details wissen. Die LVZ hakte bei den LVB nach.

Welche elektrische Leistung wird im Depot installiert?

Die maximale Anschlussleistung für die Ladegeräte im Bus-Port beträgt 2,2 Megawatt, dafür wurden drei 800-Kilovoltampere-Trockentransformatoren installiert. Für die Energieversorgung aus dem 10-Kilovolt-Mittelspannungsnetz wurde eine neue Schaltanlage errichtet, die über eine separate Kabeltrasse direkt die drei Mittelspannungstrafos und damit die Ladegeräte im Bus-Port versorgt. Es ist also eine vom Niederspannungsnetz der Liegenschaft getrennte Stromversorgung vorhanden. „Betankt“ wird Leipzigs E-Bus-Flotte mit zertifiziertem Ökostrom.

Welche elektrische Spannung haben die Trafos und welche haben die Akkus?

Die Trockentrafos sind am 10-Kilovolt-Mittelspannungsnetz angeschlossen, die Spannung auf der Sekundärseite beträgt 400 Volt. Die Ladeschlussspannung der Traktionsbatterien der Elektrobusse beträgt 680 Volt.

Welche Energie hat eine voll geladene Batterie und wie lange dauert das Laden?

Der Energieinhalt der Elektrobusse vom Typ VDL Citea SLF120e beträgt 216 Kilowattstunden, von denen im Betrieb 8 Prozent genutzt werden. Je nach Ladesituation ergeben sich unterschiedliche Ladezeiten. Bei der Übernachtladung im Depot mit maximal 100 Kilowatt Ladeleistung wären komplett entleerte Traktionsbatterien in einer Stunde und 45 Minuten vollgeladen. An den Schnellladestationen an den Endstellen werden über den Tag die Wendezeiten genutzt, um regelmäßig nachzuladen. Die maximale Ladeleistung der Elektrobusse beträgt 320 Kilowatt. In zehn Minuten können also rund 53 Kilowattstunden nachgeladen werden. Dies entspricht zum Vergleich dem gesamten Energieinhalt eines Tesla Model 3 SR.

Welche maximale Leistung hat jeder Bus und wie viel Energie geht beim Laden verloren?

Die Elektrobusse vom Typ VDL Citea SLF120e verfügen über eine Antriebsleistung von 160 Kilowatt und ein maximales Drehmoment von 2500 Newtonmeter. Die Effizienz von Ladegerät und Hochvoltsystem sollte insgesamt bei rund 90 Prozent liegen, eigene Messergebnisse liegen den LVB noch nicht vor. Die Elektrobusse weisen bei aktuellem Witterungsverhältnissen einen durchschnittlichen Energieverbrauch von 1,37 Kilowattstunden je Kilometer auf. Das entspricht einem Dieseläquivalent von etwas unter 14 Litern je 100 Kilometer. Für einen 12 Meter langen und knapp 14 Tonnen (Leergewicht) schweren Stadtbus gilt dies als ein guter Wert.

Haben die Busse Kunststoffkarossen?

Die Elektrobusse verfügen tatsächlich über eine Kunststoffkarosserie, um ein möglichst geringes Fahrzeuggewicht und damit einen möglichst geringen Verbrauch zu erreichen. Eine Metallkarosserie wäre auch wegen der hohen Mengen elektrischer Energie in den Fahrzeugen ein Problem. Zur Sicherheit wird das Hochvoltsystem der Elektrobusse trotzdem kontinuierlich überwacht. Sollten Kurzschlüsse oder Isolationsfehler detektiert werden, wird die Hochvoltbatterie innerhalb von Millisekunden abgeschaltet.

Von Andreas Tappert