Leipzig

Der bundesweite Trend zeichnet sich auch in Sachsen ab: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt auch bei Kindern. Warum ist das so, wie ernst erkranken Kinder, was müssen Eltern jetzt wissen? Ein Überblick.

Wie entwickeln sich die Infektionen bei Kindern?

Tendenziell steigend. In der Stadt Leipzig lag die Inzidenz nach Daten des Robert-Koch-Instituts Mitte Februar bei 24,83 (Kinder bis 14 Jahre) und stieg bis Mitte März auf 113,27. Kurz nach Ostern lag sie bei 85,34 – hier ist allerdings der Meldeverzug zu berücksichtigen. Aktuelle Zahlen zur Altersgruppe liegen der Stadt Leipzig noch nicht vor. In den umliegenden Landkreisen war die Inzidenz der Altersgruppe zeitweise deutlich höher, im Kreis Nordsachsen lag sie Mitte März bei 425,78, nach Ostern bei 198,7.

Warum stecken Kinder sich jetzt häufiger an?

„Weil mehr Erwachsene angesteckt sind, weil es mehr Infektionen im Umfeld der Kinder gibt“, sagt Professor Wieland Kiess, Direktor der Kinderklinik am Uniklinikum Leipzig. Mit einer Verzögerungszeit von drei bis vier Wochen würden dann mehr Kinder infiziert. Die britische Virusvariante sei nicht das Hauptproblem, sondern vielmehr, „dass sich die Erwachsenen im privaten Bereich hemmungslos verhalten“.

Welche Rolle spielen Kitas und Schulen für das Infektionsgeschehen?

„Kitas und Schulen sind keine Hotspots“, sagt Kiess. Studien belegten, dass es in Unternehmen mehr Infektionen gebe. Auch wenn es natürlich passieren könne, dass ein Kind eine Erzieherin anstecke, so Kiess. Untersuchungen aus Leipzig und Dresden zeigten, dass sich vor allem Kinder bei Erwachsenen anstecken – nicht umgekehrt. Wichtig sei die Maskenpflicht – auch in Grundschulen, aber nicht in Kitas.

Wie wirkt sich eine Corona-Infektion bei Kindern aus?

Das Klinikum St. Georg behandelt zurzeit keine Kinder mit einer Covid-19-Erkrankung stationär, teilt Sprecherin Manuela Powollik mit. Man habe bisher nur wenige Kinder mit milden Verläufen versorgt. „Wir haben bisher keinen einzigen schweren Verlauf“, sagt Wieland Kiess mit Blick auf die Uni-Kinderklinik. Solche gebe es aber in Chemnitz und Dresden vereinzelt. Aus Bayern sei eine Reihe von Fällen dokumentiert, in denen Kinder chronisch krank geblieben sind und nun zum Beispiel eine Herzschwäche haben. „Wir hatten zwei Kinder mit dem Kawasaki-Syndrom, das ist eine Überentzündungs-Reaktion in Folge der Infektion. Die sind aber beide wieder gesund.“ Es gelte immer noch: Kinder werden eher weniger schwer krank. „Wenn die Pandemie so weiter geht, werden wir natürlich mehr kranke Kinder sehen.“

Führt die britische Virusvariante zu schwereren Verläufen bei Kindern?

Das sei unklar, es gebe dazu nur wenige wissenschaftliche Beschreibungen, so Kiess. Schwere Verläufe könnten auch mit einer höheren Viruslast zu tun haben, denen Kinder ausgesetzt waren.

Wie sind Schnelltests für Kita-Kinder aus pädiatrischer Sicht zu beurteilen?

„Das ist nur sinnvoll, wenn es eine Konsequenz aus einem positiven Test gibt“, erklärt Kiess. „Ich glaube nicht, dass das in jedem Fall passiert und dass es immer zu einer Meldung positiver Ergebnisse kommt.“ Vor allem müsse das Personal regelmäßig getestet werden.

Sollten Eltern ihre Kinder impfen lassen, wenn das geht?

„Langfristig ja, auf jeden Fall“, sagt Wieland Kiess. Zuerst müssten jetzt aber Erzieherinnen und Lehrerinnen konsequent priorisiert geimpft werden, weil die ein höheres Risiko haben.

Was droht mit Blick auf die kindliche Gesundheit?

Psychologische und pädagogische Probleme durch fehlende Kita- und Schulzeit sowie Kontaktbeschränkungen sieht Kiess als große Gefahr. „Kitas und Schulen sind das Wichtigste in unserer Gesellschaft – wir sollten nicht zu oft und zu schnell darüber sprechen, sie zu schließen.“ Weiteres Problem: „Wir schließen deutschlandweit Kinderstationen, um sie für die Versorgung erwachsener Corona-Patienten freizuhalten.“ Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin habe bereits dazu aufgerufen, das zu beenden. Denn am Ende bestehe die Gefahr, dass auch Stellen an Kinderkliniken reduziert werden und damit Ausbildungsplätze für künftige Kinderärzte fehlen könnten. „In letzter Konsequenz schadet die gesellschaftliche Situation unseren Kindern am meisten“, so Wieland Kiess. „Wenn sich 83 Millionen Leute als Experten fühlen, wenn nicht mehr über Fakten geredet wird, wenn Lügen verbreitet werden, wenn sich viele Leute dumm verhalten, wenn so genannte Querdenker durch Städte pöbeln und sagen, Impfungen seien schlimmer als eine Infektion, wenn eine Partei die Abschaffung der Maskenpflicht fordert, dann bekämpfen wir die Pandemie nicht. Und dann werden auch mehr Kinder am Virus erkranken.“

Von Björn Meine und Matthias Puppe