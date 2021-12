Wie geht es 2022 mit Leipzigs Konzert-Landschaft weiter?

Leipzig

Noch steckt Deutschland mitten in der vierten Corona-Infektionswelle, da wird angesichts der Omikron-Variante bereits vor einer fünften gewarnt. In der Konzertbranche hingegen ist eine fünfte Welle, wenn auch anderer Art, bereits mit voller Wucht angekommen, so zumindest die Aussage der Mitglieder des Forums Veranstaltungswirtschaft in der vergangenen Woche: die der Verschiebungen, teils auch Absagen von Shows, Konzerten, Live-Auftritten.

Matthias Winkler von der Leipziger Konzertagentur Mawi Konzerte hat inzwischen aufgehört, zu zählen. Ob das nun die vierte, fünfte oder sonstwievielte Welle sei, das könne er nicht sagen, zumal sich das Bild von Künstler zu Künstler, von Tournee zu Tournee, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich darstelle. Manche Konzerte würden nur verschoben, andere ganz abgesagt – der nach wie vor vorhandene Regel-Flickenteppich im bundesdeutschen Gebiet lasse da keine generelle Aussage zu.

Mehr als ein Dutzend Absagen in der Arena

Dieser zweite Winter ohne Kultur, er schmerzt umso mehr nach einem Sommer, in dem vieles bis alles möglich schien, dem nach ersten erfolgreichen Veranstaltungen nach dem 2G-Optionsmodell aber erneut ein genereller Lockdown für sämtliche Kulturangebote folgte. Für Sachsens Veranstaltungsstätten bedeutet das zunächst, dass alles, was bis einschließlich 9. Januar stattfinden sollte, komplett vom Tisch ist. Und das nicht nur vorläufig, wie die Homepage der Arena Leipzig zeigt, wo das Wort „Abgesagt“ mehr als ein Dutzend Mal auftaucht. Sieben Shows von „Holiday on Ice“, die vom 23. bis 27. Dezember stattfinden sollten, sind gecancelt, ebenso drei Aufführungen der Pferde-Show „Cavalluna“ am 30. und 31. Dezember, die Tina-Turner- und Michael-Jackson-Hommagen „Simply the Best“ und „Thriller“ am 6. und 7. sowie drei Auftritte der Ehrlich Brothers am 8. und 9. Januar.

Die Wolfgang-Petry-Show „Wahnsinn!“ am 12. Januar sowie die darauffolgenden Termine kommen – noch – ohne einen solchen Vermerk aus. Eine Durchführung ist im Wesentlichen davon abhängig, ob die sächsische Regierung mit der nächsten Corona-Verordnung beschließt, den kulturellen Stillstand zu verlängern. Und sollte es nicht so kommen, ist unklar, welche Regeln dann gelten – und damit auch, wie viele Menschen in die Konzertstätten dürfen. Bis dahin ist für Arena-Chef Philipp Franke Warten angesagt. Kein besonders hoffnungsvolles Warten, wie er zugibt: „Die Perspektive für die kommenden Monate ist durch die Omikron-Variante in Mitleidenschaft gezogen worden.“ An der Maxime, das durchzuführen, was möglich ist, wolle man festhalten, am Ende treffen jedoch die Konzertagenturen die Entscheidungen.

Omikron erschwert Planung massiv

Die neue Mutante und ihre Auswirkungen machen die Planung für die kommenden Wochen und Monate nahezu unmöglich, das gilt für Veranstaltungsstätten ebenso wie für Agenturen und Künstler. Jüngst etwa sagte Wirtz seine „Unplugged II-Tour“, in deren Rahmen er am 14. Februar in Leipzig spielen wollte, komplett ab. Begründung: „Die Lage lässt keine verlässliche Planung zu, die für euch und uns wichtig ist. Dass wir im Januar und Februar Shows spielen können, scheint derzeit unwahrscheinlich, eine zusammenhängende Tour mit Vorfreude und allem drum und dran ist eher undenkbar. Eine weitere Verschiebung ist nach all dem Hin und Her keine Option. Wieder neue Termine in weiter Ferne verkünden und dann das Beste hoffen? Das ist für euch nicht mehr zumutbar.“

Wo hingegen verschoben wird, da erneut um viele Monate. Landstreicher Konzerte etwa hat die Auftritte von Lance Butters am 9. Januar im Täubchenthal und von Megaloh am 14. Januar im Naumanns auf Juni beziehungsweise September umterminiert. Northern Light im Felsenkeller, ursprünglich für den 28. Dezember geplant, wanderte um ein ganzes Jahr nach hinten. Die für Ende November und Anfang Dezember angesetzten Shows von Olaf Schubert, Mario Barth, Kerstin Ott und Max Raabe in der Arena liegen nun im April und Mai. Im Werk 2 holt Martin Sonneborn seine beiden Auftritte, die für den 28. und 29. Dezember geplant waren, ebenfalls im Mai nach, und die dortigen Konzerte von Illuminate und der Randgruppencombo sind um ebenfalls um ein Jahr nach hinten gewandert.

Sommer ist „ungefährdet“

Winkler sieht immerhin den Sommer 2022 als „ungefährdet“, derweil April und Mai „unter strengster Beobachtung“ stünden. An den aktuellen Konzertterminen für diese Monate – darunter auch der Doppelauftritt von Rammstein – sowie danach wurde bislang noch nicht gerüttelt. Aber Winkler ist sich sicher: „Für Januar Februar sind die Hoffnungen dahin.“ Und sind vielerorts ersetzt durch die Hoffnung auf neuen Schwung der Impfkampagne, an der sich deshalb auch vermehrt Kulturstätten beteiligen. In der Arena kann man sich bereits seit dem 1. Dezember seinen Piks abholen, die Nachfrage sei nach wie vor hoch, so Philipp Franke. Auch im Felsenkeller fand am Sonntag eine Impfaktion statt. Wie im letzten Winter, als die damals noch bevorstehenden Impfungen für die Konzertveranstalter ein Hoffnungsschimmer am Horizont waren. Doch wenn 2021 eines gezeigt hat, dann, dass auch solche Hoffnungen trügen können.

Von Christian Neffe