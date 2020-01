Wie geht es weiter mit Leipzigs Polizeiverordnung?

Leipzig

Leipzigs Grüne wollen die Debatte über die Neufassung der Polizeiverordnung verschieben, über die der Stadtrat am Mittwoch befinden soll. Diese sei derzeit nicht beschlussfähig, hieß es zur Begründung. Die Vorlage für den Stadtrat sei „mit heißer Nadel gestrickt“ worden. „Es bestehen zu viele offene Fragen hinsichtlich einzelner Regelungsbereiche, wie etwa dem unbestimmten Rechtsbegriff, dass bei Trockenheit nicht mehr gegrillt werden darf“, nennt Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek, der zugleich Rechtsanwalt ist, ein Beispiel. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat rund ein Dutzend Änderungsanträge gestellt. Grünen-Stadtrat Norman Volger: „Wir brauchen klare und verständliche Vorschriften, die von jedem Menschen verstanden werden können.“

Stadt regelt Schutz der Nachtruhe neu

Wie berichtet, war die Neuregelung nötig geworden, da die alte Polizeiverordnung nur bis zum 31. Dezember 2019 Gültigkeit hatte. Nach zehn Jahren ist sie von Rechts wegen außer Kraft getreten. Derzeit gilt eine befristete Regelung. Die Neufassung der Polizeiverordnung wurde thematisch neu strukturiert sowie den Entwicklungen angepasst. Zum Schutz der Nachtruhe wurden beispielsweise konkrete Ruhezeiten festgelegt. Die Nachtzeit umfasst demnach die Zeit von 22 bis 6 Uhr. In dieser Zeit sind alle Handlungen zu unterlassen, die geeignet sind, die Nachtruhe erheblich zu stören. Änderungen gibt es auch für Hundebesitzer: So soll es künftig verboten werden, neben öffentlich zugänglichen Spiel- nun auch Sportplätze mit Hunden zu betreten. Vorgeschrieben wird künftig, dass Hunde in größeren Menschenansammlungen einen Maulkorb tragen sollen.

Grüne wollen Einweggrills auf Grünflächen verbieten

Die Grünen setzen sich für eine Reihe von Korrekturen ein. Sie fordern, dass der Passus zum „Nächtigen und Lagern auf öffentlichen Flächen“ gestrichen wird, um eine daraus folgende Kriminalisierung wohnungsloser Menschen zu verhindern. Das Wegwerfen von Müll wie Zigarettenstummeln und Verpackungsmaterial soll hingegen geahndet werden können. Einweggrills sollen auf Grünflächen grundsätzlich verboten werden, so ihr Vorschlag.

Auf der Tagesordnung des Rates, der um 14 Uhr im Neuen Rathaus beginnt, geht es außerdem um mehrere Schulbauten, denBedarfsplan Kindertagesstätten 2020, Fragen zur KdU-Richtlinie, einen Gedenkort für Verstorbene verschiedener Religionen sowie den Bebauungsplan zum Alfred-. Kunze-Sportpark in Leutzsch.

Von M.O.