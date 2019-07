Grosspösna

Das einst im Schatten der Tagebauriesen liegenden Dorf Störmthal soll nun verstärkt von der neuen Landschaft am gefluteten Restloch profitieren. Denn jetzt grenzt der Großpösnaer Ortsteil direkt an eines der beeindruckenden Gewässer des Leipziger Neuseenlandes sowie einer entstehenden „fantastischen Natur“. So beschreiben es die Planer der Hallenser seecon Ingenieure GmbH und empfehlen, dass sich der Ort dieser Natur hinwenden und sich ihr öffnen soll. Für Störmthal biete sich die Chance, sich neu zu definieren, ohne seinen typischen Charakter zu verlieren. Dazu müssten aber auch die ortstypische Siedlungsstruktur sowie der historisch denkmalgeschützte Bestand wie das Rittergut mit Schloss und Park gesichert werden.

Zwei neue Parkplätze sind vorgesehen

Anlass für diese und weitere Empfehlungen ist die Fortschreibung des aus den Jahren 2007/2008 stammenden Ortsentwicklungskonzeptes (OEK). Damals gab es noch keinen See und auch die Umgehungsstraße existierte noch nicht. Bauamtsmitarbeiter Patrick Wiederanders stellte nun das neue Konzept im Großpösnaer Gemeinderat vor und verwies dabei auch auf den seit 2015 erarbeiteten Bebauungsplan Ortsmitte Störmthal mit den neuen Entwicklungen rund um das Schloss. „Wir wollen eine geerdete, ortsbildverträgliche und vom Volumen her angemessene Entwicklung des Ortes“, so Wiederanders, der sich als künftiger Bauamtsleiter in die Materie eingearbeitet hatte. Wohnbebauung sei vor allem südlich des Schlosses geplant. Eine neue Kindertagesstätte samt Spielplatz soll mitten im Ort entstehen. Auch sei man dem Wunsch des Ortschaftsrates nachgekommen, zusätzlich zum größerem Siedlungsgebiet im Bereich Schloss und LPG-Hof, an der Bäckergasse eine weitere Siedlungsfläche zu entwickeln. In den nächsten Jahren entstehen zudem zwei Parkplätze – einer am Seezugang in der Rödgener Straße, ein zweiter in der Dorfstraße nahe der Konsumgasse. Die Gemeinbedarfsflächen bleiben der Kita sowie Versorgungsangeboten vorbehalten. Eine weitere Fläche im Ort ist für die Regenbewirtschaftung vorgesehen. Laut Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) werden diese Entwicklungen auch im Flächennutzungsplan der Gemeinde fortgeschrieben.

Orientierung auf Tourismus und Wohnen

Insgesamt habe Störmthal das Potenzial, als attraktiver Wohnstandort weitere neue Siedler anzuziehen. Ebenso könnte das Dorf als kultureller Standort für den Tourismus bekannt werden. So könnte sich der Ort mit einer Orientierung zum See vom landwirtschaftlich geprägtem Dorf zum ländlichen Wohnstandort mit touristischen Nutzungen und Freizeitangeboten entwickeln. Das Entwicklungskonzept sieht im Ort außerdem einen verkehrsberuhigten Bereich vor. Auch mehr Gastronomie, unter anderem ein neuer Biergarten mit Ausblick, wird in Aussicht gestellt. In den mittel- und langfristigen Planungsphasen stehen unter anderem noch die Sanierung des Gärtnerhauses sowie die Verlagerung des Sportplatzes und der Feuerwehr im Maßnahmenkatalog. Die Rödgener Straße soll nicht nur einen neuen Parkplatz nahe des Sees erhalten, sondern auch aufgepflastert und zur Baumallee mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Blumen ausgestattet werden. Die Ortsmitte mit der Entwicklung des LPG-Hofes und mit der Beseitigung der Brachflächen und alten Gebäude sei ein weiterer Schwerpunkt des Konzeptes. Wie bekannt, sind hier Ferienwohnungen und ein Wohngebiet geplant.

Die Gemeinderäte beschlossen den Entwurf für die Fortschreibung des Ortsentwicklungskonzeptes Störmthal 2019 einstimmig. Damit gaben sie grünes Licht für eine Anpassung der städtebaulichen Entwicklung zu dem ehemals 2007/2008 erstellten OEK. Die damals vorgeschlagenen Entwicklungsareale der Siedlungsbereiche, Parkplätze und Gemeinbedarfsflächen hätten wegen Entwicklungen, Erfahrungen und Erkenntnissen der letzten Jahre überarbeitet werden müssen.

