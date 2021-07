Wie haben Leipzigs Kliniken das Pandemie-Jahr überstanden?

Leipzig

Das Uniklinikum Leipzig (UKL) steckt in den roten Zahlen fest. 2020 wurden 17,1 Millionen Euro Verlust eingefahren (Vorjahr: -22 Millionen Euro). Das negative Jahresergebnis sei wesentlich durch Corona geprägt, so der kaufmännische Vorstand Robert Jacob. Wie sind andere Krankenhäuser in Leipzig durch das schwere Jahr gekommen? Wir haben uns umgehört.

Städtischer Zuschuss verhindert Verlust am St. Georg

Auch das Klinikum St. Georg hätte das Pandemie-Jahr 2020 eigentlich mit roten Zahlen abschließen müssen, doch die Stadt unterstützte ihr Krankenhaus mit 1,3 Millionen Euro. „Diese Hilfe hat unseren Verlust weitestgehend ausgeglichen“, erklärt Geschäftsführerin Iris Minde. 35.447 stationäre Fälle wurden behandelt. Das sind 12,7 Prozent weniger als 2019 (40.610). Am Zentrum für operative Medizin gab es ein Drittel weniger Eingriffe. Knapp 700 Patienten mit dem Coronavirus wurden vergangenes Jahr am St. Georg behandelt, 485 davon stationär, darunter auch Patienten aus anderen Regionen Sachsens. Außerdem wurden mehr als 4000 Patienten mit einer Verdachtsdiagnose behandelt.

Auf der Kostenseite machen sich auch der Aufbau und Betrieb einer Coronatest-Ambulanz aus eigenen Mitteln bemerkbar. Und: „Sämtliche Personal- und Logistik- sowie Material- und Versorgungskosten im Zusammenhang mit Corona haben immense Mehrkosten verursacht“, sagt Geschäftsführerin Minde. Preise für Masken und Schutzkleidung hätten sich teils vervierfacht. „Unsere Apotheke hat vorausschauend reinen Alkohol bestellt, um selbst Desinfektionsmittel herstellen zu können, als am Markt nichts mehr zu bekommen war“, berichtet Minde. Eine Prognose wagt sie nicht. Aber: „Die Auswirkungen der Pandemie werden uns noch lange beschäftigen“, sagt die Chefin. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Situation und die neuen Virusvarianten entwickeln.

Mehr als 500 Corona-Kranke bei Helios in Leipzig

Die anderen Leipziger Kliniken halten sich mit Zahlen zurück und verraten weder Umsatz-, noch Erfolgsgrößen. Zu einzelnen Standorten würden diese nicht herausgegeben, sagt Stefan Möslein, Sprecher in der Helios-Gruppe, die in Leipzig das Herzzentrum und das Parkklinikum betreibt. Die beiden Krankenhäuser hätten wegen der Pandemie weniger Patienten versorgen können und zugleich mehr als 500 Corona-Kranke betreut. Innerhalb des Helios-Netzwerks sei man aber „finanziell stabil und sicher durch die Krise gekommen“. Die Position als Europas größter Krankenhausbetreiber habe ebenso für Stabilität gesorgt wie die staatlichen Ausgleichszahlungen für höhere Aufwände und geringeres Patientenaufkommen.

Diako und St. Elisabeth nennen keine Zahlen

Das Diakonissenkrankenhaus nennt gar keine Zahlen, verweist nur darauf, dass weniger elektive Patienten behandelt wurden – also solche mit geplanten, aber nicht sofort notwendigen Behandlungen. Das Diako habe besonders während der zweiten Infektionswelle von November bis Februar Corona-Patienten behandelt, sagt Sprecher Alexander Friebel. Hochaufwendig sei vor allem das gesamte Management während der Krise gewesen, kostenintensiv der Kauf von Schutzausrüstung, der Aufbau und Vertrieb von Testambulanzen und Isolierbereichen. „Die Ausgleichszahlen des Bundes waren ein durchaus wichtiger finanzieller Beitrag, um die pandemiebedingten Herausforderungen meistern zu können“, so Friebel.

Das St.-Elisabeth-Krankenhaus antwortet auf mehrere konkrete Fragen zu Umsatz und Erfolg sowie zu besonderen Herausforderungen und zur Bedeutung der Zuschüsse vom Bund nur mit diesem Satz: „Bezüglich unserer wirtschaftlichen Situation machen wir keine Angaben.“

