Leipzig

Das Uniklinikum Leipzig (UKL) behandelt aktuell vier Corona-Patienten auf der Intensivstation (ITS) und zwei auf der Normalstation; im Klinikum St. Georg sind es sieben auf der Normalstation und eine Patientin auf der ITS. Die Lage am UKL ist relativ konstant. „Auf ITS hatten wir bisher 18 Patienten in der vierten Welle, davon war nur eine Person vollständig geimpft, aber mit Begleiterkrankungen und keinem sehr schweren Verlauf“, teilt Sprecherin Helena Reinhardt mit.

Lesen Sie auch Wie geht es den Mitarbeitern der Intensivstation vorm nächsten Corona-Herbst?

Auch das St. Georg spricht von einer stabilen Lage. „Allerdings haben wir auch wieder Todesfälle erleben müssen“, konstatiert Dr. Nils Kellner, Oberarzt für Infektiologie. „Insgesamt sehen wir im Vergleich gehäuft junge Patienten.“ Bei den geimpften Patienten, die stationär betreut werden, handele es sich überwiegend um vorerkrankte Patienten mit einer Immunschwäche – etwa durch entsprechende Medikamente. „Dass Geimpfte auf die Intensivstation verlegt werden müssen ist bisher die absolute Ausnahme“, so Kellner.

Von bm